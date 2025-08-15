Tensión en la vitivinicultura ante un reciente aumento de la alícuota que se debe pagar a la COVIAR

El CEO de Bodegas de Argentina, Milton Kuret, dialogó con Canal E y cuestionó el reciente aumento del 45% en la alícuota que las bodegas deben pagar a la COVIAR como contribución obligatoria para financiar sus actividades y reclamó medidas para mejorar la competitividad del sector vitivinícola.

Milton Kuret explicó que el incremento “es del 45% en una alícuota que es un número fijo, una cantidad de centavos por litro que las compañías elaboran y otra alícuota por la cantidad de vinos de litros que embotellan, también hay una alícuota diferenciada para espumantes”. Esto implica que “si aumenta la producción, aumenta todo el aporte que tienen que hacer”.

La ley impuesta por la COVIAR sigue vigente

Luego, recordó que Bodegas de Argentina se retiró de la mesa de COVIAR en 2019: “Terminado el periodo del Plan PEBI 2020, COVIAR debió cesar en sus funciones y debió cesar el cobro de esta alícuota obligatoria, y no ha sucedido así, es una ley que está vigente y que estamos obligados a cumplirla”.

Kuret cuestionó la continuidad del cobro: “No se cumplieron los objetivos que tenía el plan, todo el sistema debió haberse discontinuado”. Según desarrolló, la única manera de frenar este esquema es “derogar la ley que creó el organismo”, un proyecto apoyado por varias instituciones, incluso ajenas al sector.

“El Gobierno Nacional y la Secretaría de Agricultura se han expresado en contra, también el gobierno de Mendoza y el gobierno de San Juan”, afirmó. Asimismo, manifestó que estas posiciones se suman a voces de distintas representatividades que se oponen “no solamente en contra del incremento, sino también en contra de la continuidad de continuar cobrando esta alícuota”.

Caída del sector bodeguero durante el 2024 y 2025

El CEO de Bodegas de Argentina advirtió que, “los márgenes de la industria se han caído”, y que las exportaciones vienen en retroceso: “En el año 2023, hubo una fuerte caída del orden del 25%. Durante el 2025 incluso hemos caído más, venimos un 6% por debajo”. Sobre la misma línea, comentó que para el sector, “exportar no es una alternativa, es una necesidad absoluta, producimos más de lo que consumimos en el país”.

A su vez, expresó que uno de los principales problemas es la falta de acuerdos comerciales: “Argentina como país no tiene tratados bilaterales con ningún bloque comercial excepto con Mercosur, pagamos por ingresar absolutamente en todos los mercados excepto en Mercosur, un promedio del 5% en concepto de tasas de ingreso”.