Tigani, sobre el FMI: “Es mucho lo que está pidiendo el gobierno, pero es consistente con la parte política”

En una entrevista con Canal E, Pablo Tigani cuestiona el rumbo del gobierno y la situación en el Congreso, comparando la actual crisis con las peores etapas de la historia reciente de Argentina.

En medio de un clima tenso en el Congreso, Canal E se comunicó con el economista Pablo Tigani quien comenzó analizando la situación actual de Argentina, refiriéndose a las decisiones políticas y económicas del gobierno. “Cualquiera diría que es la tormenta perfecta, ¿no?”, afirmó, aludiendo al tratamiento de un decreto de necesidad y urgencia que otorgaría al gobierno un “cheque en blanco” para negociar con el FMI, sin claridad sobre los detalles del acuerdo. “Es mucho lo que está pidiendo el gobierno, pero es consistente con la parte política”, agregó.

La dictadura del siglo XXI

Tigani no dudó en comparar la situación actual con una “dictadura militar”. Aseguró que el despliegue de 1.500 efectivos fuera del Congreso, con fuerzas de seguridad como la gendarmería y la policía, es una imagen que deja mal parado al país frente al exterior. “Nos da una imagen de que no tiene acompañamiento popular”, subrayó.

Violencia y represión

Otro tema central de la entrevista fue la creciente violencia durante las protestas. Tigani relató con indignación los incidentes ocurridos el miércoles pasado: “Un muchacho se debate entre la vida y la muerte, un hombre perdió un ojo, y una jubilada cayó de cabeza contra el piso”. Para el analista, la situación ha escalado debido a la represión, lo que alimenta una resistencia popular creciente.

“Cuando hay mucha gente en el mercado de trabajo buscando trabajo, los salarios caen... es imposible evitar el conflicto social”, advirtió, aludiendo a una crisis económica que ya está afectando a millones de argentinos. En este contexto, Tigani comparó la situación actual con las crisis de 2001 y 2017, resaltando la repetición de patrones económicos y sociales en el país.

La crítica a la falta de liderazgo

A lo largo de la conversación, Tigani también criticó a los gobiernos anteriores por su falta de respuestas ante la crisis. “El gobierno anterior no supo dar respuestas a cuestiones concretas... Fue peor que Macri, sin duda”, opinó. Para él, el liderazgo actual y el anterior no han logrado soluciones efectivas y no han evitado que la economía se hunda aún más.

“Macri fue una verdadera tragedia”, sentenció, haciendo énfasis en las consecuencias de las decisiones de la administración de Mauricio Macri, como la fuga de capitales y el aumento de la deuda externa, que han dejado a Argentina en una situación aún más precaria.

Para finalizar, Tigani hizo un llamado a la renovación de la política argentina. “Quiero ver caras nuevas, gente con ideas que pueda resolver este problema”, dijo, mostrando su cansancio ante la repetición de las mismas caras y enfoques políticos.