El presidente de la Fundación Lógica, Matías Olivero Vila, analizó para Canal E que la reciente adhesión de la Ciudad de Buenos Aires al régimen de transparencia fiscal al consumidor vuelve a poner en debate el peso de los impuestos en los precios finales y el derecho de los ciudadanos a conocer cuánto pagan en tributos.

Matías Olivero Vila explicó que el régimen prevé que los tickets muestren de forma discriminada qué parte del precio corresponde a impuestos nacionales, provinciales y municipales. “Tenemos allí cuatro renglones en el ticket. Dos que ya estamos viendo, que son el IVA e impuestos internos, cuando vamos a pagar la nafta, los impuestos a los combustibles, en todo el país se adhiera o no se adhiera a la provincia porque son impuestos nacionales”, señaló.

Cuáles son las obligaciones que se deben mostrar en el ticket

En esa línea, remarcó que el objetivo es transparentar la carga impositiva total: “Es obligatorio mostrarnos qué parte de lo que pagamos es el producto y qué parte son impuestos”.

Vila también detalló que el esquema contempla otros tributos que todavía no se están mostrando. “Ahora bien, la ley invita a las provincias a adherirse para mostrar ingresos brutos, que es el tercer renglón, impuestos provinciales, y el cuarto renglón, que son las tasas municipales”, planteó.

Actualmente, según indicó, todavía no hay jurisdicciones que hayan reglamentado completamente el sistema: “Entonces, a día de hoy todavía no tenemos ninguna provincia que nos muestre esos dos impuestos”.

Algunas provincias todavía no adhirieron al régimen de transparencia fiscal

El entrevistado explicó que ya hay algunas provincias que se sumaron formalmente, aunque sin aplicación efectiva todavía. “Hay cuatro adheridas, una que es la novedad de esta semana, del lunes, es la ciudad de Buenos Aires. Se adhirió a este régimen, pero todavía ninguna de las cuatro reglamentó”, afirmó.

Sobre el avance del proceso, precisó: “Se dice que Entre Ríos está a punto de reglamentar, Ciudad de Buenos Aires dijo que también va a salir rápido la reglamentación, Chubut está demorado casi un año, y Mendoza supuestamente tenía que aplicar a partir del primero de enero, pero se demoró”.