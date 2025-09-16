Tristán Rodríguez Loredo: "Si no hay acuerdo, se prorroga el presupuesto anterior y eso es una mala noticia"

En diálogo con Canal E, el periodista Tristán Rodríguez Loredo explicó que el dólar proyectado a $1.423 en el presupuesto 2026 “es un valor con fuerte carga política” en un contexto preelectoral y sin certezas legislativas.

Presupuesto como herramienta política: ¿realismo o estrategia?

En relación con la proyección de un dólar a $1.423 para fines de 2025, Rodríguez Loredo fue claro: "Es un dólar presupuestario, con muchas de las variables que están puestas en este primer borrador del presupuesto", explicó, y agregó que estas cifras “abren la cancha” para que los cuadros políticos negocien.

"Hay un ánimo de tirar estos números y abrir la discusión parlamentaria, más aún cuando el oficialismo está en minoría en ambas cámaras", señaló. Según el periodista, el contexto político actual —con elecciones legislativas el 26 de octubre— condiciona no solo la viabilidad del presupuesto, sino también su contenido.

Loredo recordó que este tipo de proyecciones no son nuevas: "Muchas veces se proponen números que después se aceptan, se corrigen o, como pasó en los últimos dos años, directamente no se aprueba ningún presupuesto". En esos casos, explicó, se prorroga el presupuesto anterior, lo cual, aunque legal, genera incertidumbre económica.

"El presupuesto es la ley política más importante del año, y muchas veces termina no tratándose por falta de acuerdo político", afirmó.

Negociación y señales al mercado

Tras el reciente discurso del presidente, Rodríguez Loredo destacó una reacción favorable del mercado: "Las variables reaccionaron positivamente luego de varias jornadas negativas", observó, interpretando que esto podría ser leído como una apertura del Gobierno a una posible negociación.

Hasta ahora, indicó, el Gobierno mantenía una postura intransigente: "Tómalo o déjalo, y eso se chocaba contra una pared". Sin embargo, este aparente giro en el tono presidencial podría ser clave para destrabar el debate presupuestario.

El periodista advierte que el desenlace sigue siendo incierto: "Que finalmente se apruebe el presupuesto y con estos números, todavía es un gran interrogante". Según su análisis, las respuestas llegarán después del 26 de octubre, cuando el oficialismo sepa exactamente con cuántos diputados contará a partir del 10 de diciembre.

"Ese dato será clave para saber con qué fuerza puede pujar el Gobierno para que el presupuesto se convierta en ley", subrayó.

En caso de no lograr acuerdo, se repetiría el escenario ya vivido: "Si no hay acuerdo, lo que se hace es prorrogar de vuelta, lo cual sería una mala noticia no solo para la población, sino también para los mercados", advirtió.



