Truffa sobre las reservas que debe acumular el Banco Central: “Necesita aproximadamente 2.700 millones más”

El economista, Juan Manuel Truffa, analizó para Canal E la situación de las reservas del Banco Central, la relación con el FMI y el nuevo esquema propuesto por el Gobierno para incorporar dólares del sector informal a la economía.

Juan Manuel Truffa explicó que, “con el acuerdo del FMI lo que hay es una meta que en algún punto se toma como indicativa”, pero aclaró que, “se especula con que van a tratar de obtener un waiver con respecto a esa meta”. Según señaló, “un waiver con respecto a eso no tiene ningún inconveniente” debido a que “el Gobierno viene con un sendero positivo en términos de equilibrio fiscal” y de inflación.

Cuántas reservas tiene que acumular el Banco Central

Sobre los montos que el Gobierno necesita acumular, detalló: “Para eso tendría que incorporar aproximadamente 2.700 millones más, comprar o incorporar en términos netos”. Respecto a los pagos de deuda en julio, aclaró que, “puede usar perfectamente los fondos que ya tiene, que le anticipó el FMI”. Aunque reconoció que, “de ahí a fin de año sí, obviamente se le presenta un panorama un poquito más intenso”.

De cara a las elecciones, Truffa advirtió: “Para el periodo electoral seguramente va a preferir acomodar algunas cuestiones como la inflación y algunos indicadores, de una manera que se pueda leer en términos políticos de manera positiva”. En ese contexto, consideró importante el programa para inyectar dólares al sistema: “Lo que intenta hacer es no financiar, pero sí de alguna manera lubricar la actividad con mayor oferta”.

La necesidad de ofrecer garantías

Sobre este nuevo régimen, afirmó: “Lo que necesitas ahí es que los agentes económicos lo tomen como válido”. Luego, añadió que el temor principal es “lo que viene después” y que para ser exitoso el programa debe “ofrecer garantías hacia adelante”. A su vez, insistió en que “va a tener que clarificar esto, de una manera que digan bueno, ok, estimo que no va a haber ningún problema hacia el futuro”.

Al respecto de si se trata o no de un blanqueo, el economista expresó: “El blanqueo anterior no fue tan malo, fue relativamente bueno”. En este sentido, dijo que ese régimen “permitió crecer muy fuerte en lo que es la incorporación de divisa extranjera al sistema financiero” y financió “actividad que se dio en el sector de petróleo y prefinanciación en el agro”. Sobre el nuevo régimen, señaló: “La instrumentación es distinta, lo único que van a hacer es firmar un papel diciendo que no proviene de actividades ilícitas”. Aseguró que busca alcanzar a quienes tienen “5, 10, 15, 30 mil dólares usarlos tranquilos que nadie te va a molestar”.

Sobre créditos en dólares, comentó: “Intentar fomentar un crecimiento de lo que es el crédito en dólares para el destinatario final que cobra en pesos sería una medida demasiado arriesgada como para avanzar”.