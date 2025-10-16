Tucumán avanza como el nuevo polo cafetero de Argentina: “Tenemos condiciones parecidas al café colombiano”

El vicepresidente del Instituto de Desarrollo Productivo (IDEP), Juan Casañas, pasó por Canal E y explicó los detalles del programa de promoción del café, el potencial productivo de la provincia y los desafíos de una cadena que busca consolidarse en el norte argentino.

“Tucumán tiene dentro de la provincia, que es la más pequeña de la Argentina, 22 microclimas”, destacó Juan Casañas. “Dentro de esos microclimas tiene lo que le llamamos el pedemonte, que es donde empieza a subir el cerro, y en sotobosque, debajo del bosque natural, se puede dar perfectamente el cultivo del café”.

Cuáles son los factores que favorecen el cultivo del café

Asimismo, explicó que el cultivo se ve favorecido por el cambio climático: “El cultivo del café es un cultivo tropical, porque con esto del calentamiento global existe un fenómeno mundial y es que hay un corrimiento de los cultivos tropicales al sur del trópico, tanto del norte como del sur”.

Según Casañas, el café tucumano ya mostró rendimientos y calidad de taza comparables con el colombiano. “Hay productores que ya tienen plantas de 18 años de café, que se han multiplicado y hemos obtenido un rendimiento agronómico aceptable y unas condiciones de paladar o de taza muy competitivo, muy parecido al café colombiano”, afirmó.

La extensión de cultivo a lo largo de la provincia

Luego, manifestó que Tucumán cuenta con más de 30 hectáreas de plantaciones, aunque “son todas ediciones chicas, porque es todo a nivel experimental”. En este sentido, precisó: “El que más plantas tiene, tiene unas 7.000 u 8.000 plantas, que son unas dos hectáreas. Y después productores de 50, 100 o 200 plantas, que también están empezando a animarse”.

El programa de promoción del café busca acompañar a los pequeños productores. “El gobierno de la provincia tomó la decisión de acompañarlo y junto a la Secretaría de Agricultura, la Estación Experimental Obispo Colombres, el CFI y el IDEP hacemos un acompañamiento y un seguimiento”, explicó el entrevistado.

En esa línea, señaló que, “por lote, por ahora serían de hasta 4 o 5 hectáreas, podemos encontrar una muy buena producción de café. Si logramos, tendríamos más o menos unas 9.000 hectáreas para producir en estas condiciones”.