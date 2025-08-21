Turismo en Bariloche en las vacaciones de invierno: “Estuvimos arriba del 83% de ocupación en promedio”

El secretario de Turismo de San Carlos de Bariloche, Sergio Herrero, habló con Canal E y realizó un balance de la temporada invernal tras el receso de invierno, destacó la alta ocupación hotelera, la afluencia de turistas nacionales e internacionales y el regreso de tradiciones en la Fiesta Nacional de la Nieve.

“Estuvimos arriba de un 83% de ocupación en promedio, arrancamos muy bien en julio, en junio, julio y agosto”, señaló Sergio Herrero. Luego, explicó que el buen resultado se debió a medidas estratégicas impulsadas desde el municipio: “Nuestro intendente Walter Cortés, en WTM, que es una de las ferias más grandes de Brasil, hizo un anuncio que no iba o iba a trabajar para el no aumento del pase en el Cerro Catedral”.

El mercado brasileño mantuvo sus números

También resaltó que ese gesto fue clave para el mercado brasileño: “Esto de alguna manera nos puso en la tapa de un montón de titulares y sobre todo de turismo, en Brasil tomándolo con una repercusión muy buena”, explicó.

Además, Herrero manifestó que, “algunos hoteleros también acompañaron esta medida y algunos comerciantes también, también el Cerro Oto y algunas excursiones. Esto dio que seamos un destino accesible, mucho más barato de lo que tenía proyectado que podía llegar a salir y se mantuvo el precio del pase”.

Asimismo, destacó el éxito de la Fiesta Nacional de la Nieve, que volvió con sus tradiciones. “Fin de semana histórico, fiesta nacional de la nieve, cuatro días de fiesta, el primer día para bandas locales con un mega escenario armado en el Centro Cívico, el día viernes estuvo Luciano Pereira, el día martes Thiago PZK y el día domingo la T y la M”, relató.

Cómo se enfrentó la falta de nieve

A pesar de la falta de nieve, Bariloche logró mantener su temporada. “Hemos sufrido como se sufrió en todos los lugares de nieve, la falta de nieve. Hay dos cosas características de Bariloche. Primero, que el Cerro Catedral tiene para fabricar lo que se llama nieve técnica, producen nieve”, explicó el entrevistado.

Sobre la misma línea, comentó que este recurso permitió mantener reservas: “Mientras en todos los lugares no había nieve, nosotros teníamos en las pistas nieve para que la gente esquíe. Esto hizo de que muchas reservas no se caigan y sigamos manteniendo el nivel de venta que tuvimos”.