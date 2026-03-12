Unificar un mensaje en el agro permitiría “encontrar una propuesta a un Gobierno que lo está escuchando”

El diputado nacional del PRO por La Pampa, Martín Ardohaín, habló con Canal E y se refirió al debate sobre la actualización de la ley de semillas y el acuerdo internacional UPOV 91, además de analizar la situación del sector agropecuario, las retenciones y la agenda legislativa vinculada al campo.

Martín Ardohaín destacó la importancia de que las entidades agropecuarias unifiquen una postura para avanzar en una propuesta que represente al sector. “Lo más importante es que se hayan juntado las cuatro entidades, con ACREA, con AAPRESID, y vayan unificando un mensaje”, afirmó.

Expectativa por la llegada del UPOV 91

Asimismo, explicó que el debate sobre el acuerdo internacional sobre protección de obtenciones vegetales es inevitable para la Argentina: “UPOV se viene, está en el acuerdo de Estados Unidos, y más tarde que temprano va a entrar, tenemos máximo el año 2027”.

En ese sentido, Ardohaín consideró clave que el sector agropecuario presente una propuesta consensuada al Gobierno. “Que el campo encuentre una propuesta y que se la acerque a un gobierno que lo está escuchando, que lo quiere escuchar y que cuenta con un gran apoyo de los productores, es muy importante”, planteó.

Qué rol ocupa la ley de semillas

A su vez, mencionó que el camino ideal sería avanzar primero con una nueva legislación nacional: “Lo ideal sería una ley de semillas, y a partir de esa ley de semillas, ir a lo más cerca que se pueda de UPOV”.

Al mismo tiempo, el entrevistado destacó que el objetivo debe ser garantizar la producción y el trabajo del sector. “Todos estamos defendiendo la producción, el trabajo de los argentinos y el trabajo de los productores argentinos”, expresó.

También consideró que no es necesario apresurar una adhesión plena al sistema UPOV 91: “Hay experiencias distintas, nosotros en la región nadie tiene UPOV 91”. Incluso subrayó que países de referencia para la producción agropecuaria tampoco aplican ese sistema: “Brasil y todos los ejemplos que dio el presidente el otro día de que estaban haciendo las cosas bien, no tienen UPOV 91”.