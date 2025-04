Uruguay mantiene la inflación bajo control mientras enfrenta desafíos globales

En diálogo con Canal E, el economista Juan Sánchez hizo un análisis destacando la inflación de Uruguay, que a pesar de los desafíos, se mantiene dentro del rango previsto por el gobierno.

"La última cifra anual fue de 5,67%, que está dentro del rango objetivo, aunque cerca del techo de la banda de inflación", explicó, subrayando que la inflación ha aumentado levemente debido a las políticas de los gobiernos anteriores.

El economista también mencionó que el país ha enfrentado una difícil situación económica con un aumento del costo en dólares, lo que ha afectado la competitividad. "Uruguay se encareció en dólares, lo cual ha sido un costo, al igual que en Argentina", señaló.

El impacto de las políticas monetarias anteriores

Durante el mandato del Frente Amplio, las políticas monetarias se relajaron, lo que provocó una mayor inflación. "En el gobierno anterior, la inflación superó el 10%, y esto generó preocupaciones sobre el riesgo país", afirmó Sánchez. Según él, el riesgo de perder el grado de inversión fue una de las principales críticas de la oposición, aunque el gobierno actual ha tomado medidas correctivas.

El economista también explica que, a pesar de las críticas, "bajar la inflación es importante", pero no a costa de la competitividad. "Algunos enfoques ortodoxos se centran en reducir la inflación sin considerar las consecuencias sobre el sector productivo", agregó.

La respuesta ante un posible aumento de la inflación

Sánchez analizó las posibles reacciones del gobierno si la inflación supera el límite establecido. "Hasta ahora no hemos perforado la banda, pero en el pasado, la oposición utilizó esto como argumento político", mencionó. Y explicó que, durante el gobierno anterior, la inflación aumentó más allá del rango objetivo, lo que generó una creciente preocupación por el riesgo país.

La guerra comercial y los aranceles

El tema de la guerra comercial y los aranceles impuestos por Estados Unidos es otro factor relevante para Uruguay. Sánchez explicó que el país se enfrenta a un arancel general del 10% en productos exportados a Estados Unidos. "El impacto de los aranceles será moderado, pero afectará las exportaciones, aunque no de manera inmediata", aclaró.

Además, Sánchez sostuvo que la inflación podría aumentar de manera temporal debido a estos aranceles, pero que su efecto se diluirá con el tiempo.

Por otra parte, el entrevistado señaló que Uruguay no está tan expuesto a los aranceles como otras naciones, ya que su apertura comercial no es tan alta. "La afectación será más leve, aunque no podemos predecir con certeza cómo se desarrollarán los hechos", sostuvo.

Oportunidades ante la incertidumbre global

A pesar de estos desafíos, Sánchez ve oportunidades en las tensiones comerciales actuales. "El gobierno uruguayo está trabajando para reactivar acuerdos comerciales con India y la Unión Europea", finalizó.