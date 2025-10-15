El economista, Lucas Carattini, habló con Canal E y analizó el impacto que tuvieron las declaraciones de Donald Trump sobre los mercados argentinos y cómo la incertidumbre electoral sigue siendo el principal factor que condiciona las inversiones.

Sobre el comportamiento del mercado tras el derrumbe del día anterior, Lucas Carattini explicó: “Los bonos están ligeramente positivos, no recuperaste las bajas de ayer del anuncio, lo mismo con las acciones y yo te diría que hasta que no terminemos con la elección es algo bastante esperable”.

La percepción del mercado sobre las elecciones

Asimismo, señaló que el mercado está pendiente del escenario político más que de los datos económicos: “Para el mercado las elecciones son un antes y un después, no tanto por el número que vayas a sacar. Va a ser sano desde el punto de vista de la volatilidad dejar atrás las elecciones, mirar hacia adelante y obviamente poder hacer un poco más el foco en cuál va a ser la gobernabilidad que busque el Gobierno después de estas elecciones”.

Carattini comparó la situación con otros momentos de transición política: “El Gobierno tiene dos años más de mandato, tiene que seguir gobernando para bien o para mal, nos guste o no nos guste, es las reglas de la democracia”.

La importancia de los consensos

Y agregó que lo clave será lograr consensos para aprobar leyes y reformas: “Para sancionar cualquier ley, reformas más profundas, el propio presupuesto y cualquier otra ley que vos quieras sacar, implican que tenés que consensuar con los gobernadores principalmente, con la unión nueva de gobernadores, bueno con el PRO obviamente que ya es un aliado para estas elecciones y te diría con sectores del radicalismo también”.

El economista remarcó que la incertidumbre política amplifica la volatilidad financiera: “Va a ser muy difícil que se saque volatilidad, por lo endeble que están las expectativas. Las variables económicas no están tan mal como sentimos todos, o sea tenés una pseudo estabilidad desde el punto de vista macro”.

Sobre si el mercado prioriza el apoyo financiero de Estados Unidos o el resultado electoral, comentó: “Te diría que las dos cosas, Caputo volvió a afirmar que el swap se están terminando los detalles, pero que incluso se puede usar para garantizar los pagos de deuda de todo el año que viene”.