Venta histórica en el sector ganadero: el 50% del toro Brangus apodado “Mafioso” se vendió por una suma de USD 200.000

En función de analizar la venta del 50% del toro Brangus Mafioso por USD 200.000, la cual marcó un récord histórico en la ganadería argentina, este medio se puso en comunicación con su propietario, Walter Orodá, quien también es titular de la cabaña El Porvenir en Córdoba y contó los detalles de este hito.

Walter Oroda explicó que el toro Brangus apodado Mafioso “ya en toda su participación en el circuito de exposiciones, desde ternero, fue muy comentado y siempre se destacó aunque venía saliendo segundo en todos los últimos eventos”. Luego, manifestó que el interés creció cuando “ya hubo hijas de él participando tanto en la Nacional de Corrientes como en Palermo y eso creo que aumentó las expectativas puestas en él”.

Sorpresa en el valor del toro vendido

Sobre la misma línea, admitió: “No esperábamos semejante valor, el precio no era algo que nos imaginábamos y realmente nos sorprendió a todos”. También añadió que el toro “se va a usar no solo en la Argentina sino en muchos países”, y destacó que, “ya nuestro país es vanguardia en el mundo de las razas Brangus”.

Sobre sus cualidades, Oroda planteó que, “Mafioso reúne todas las cualidades que buscamos hoy en día en la raza, tamaño moderado, clase, carácter de macho, largo, ancho, desplazamiento y números de DEBs que expresan realmente lo que el toro va a producir”.

El impacto de las retenciones sobre el sector

Por otra parte, remarcó que, “trabajamos con seres vivos, no ponemos el precio de nuestra producción, estamos siempre con la espada de las retenciones encima”. A su vez, advirtió que si se exceden, “directamente nos dejan fuera del sistema productivo”.

Para el titular de la cabaña El Porvenir en Córdoba, “a medida que nos vayan achicando las retenciones, nos da margen como para seguir invirtiendo, seguir desarrollándonos y seguir generando divisas para este país”. En este sentido, recordó que el agro “no es el beneficio del productor sino del país”.