Venturino: “Estamos discutiendo la salud de las instituciones, no solo a los personajes que están siendo juzgados”

En medio de un clima judicial y político tenso, Canal E habló con el abogado y analista, Juan Manuel Verturino, quien advirtió que el verdadero debate no es Cristina Kirchner, sino la independencia de las instituciones judiciales en Argentina.

Garantías constitucionales en debate

“Estos incidentes no se resuelven en el momento, se patean para después”, explicó el entrevistado en relación a los planteos legales presentados por la defensa de Cristina Kirchner. Según el abogado, esos reclamos se abordan recién en instancias superiores y no necesariamente afectan el curso inmediato del juicio.

El punto clave, asegura, es que la Corte debe analizar si se cumplieron las garantías constitucionales. “Lo que está en discusión es si la Corte contempló en profundidad los planteos que hizo la defensa técnica”, señaló. La posibilidad de recurrir a un tribunal de alzada es, para Verturino, una pieza esencial del sistema judicial: “Es una garantía muy importante que tengamos un tercero imparcial al que acudir”.

Cristina, ¿presidio común o arresto domiciliario?

Consultado sobre la posibilidad de que la expresidenta reciba prisión domiciliaria, Verturino fue claro: “Las condiciones están dadas por las características personales para que tenga esa morigeración de la ejecución de la condena”. Aunque Cristina no tiene una condición de salud delicada ni una edad avanzada según los nuevos parámetros, su figura institucional exige una alternativa al régimen penitenciario común.

“No puede estar en un penal con el resto de los reos. Esto ya ha pasado con otros políticos de alto perfil”, explicó, recordando casos como el de Carlos Menem, quien cumplió arresto domiciliario por múltiples causas judiciales.

¿Justicia o persecución?

Más allá del caso específico de Cristina Kirchner, Verturino plantea una mirada crítica sobre el funcionamiento de la justicia argentina: “Hay una idea de que la justicia tiene cierta predilección: para unos sí y para otros no”. En este sentido, comparó con el caso del expresidente brasileño Lula da Silva, detenido y luego reivindicado políticamente tras demostrarse irregularidades en su proceso.

“Pareciera que hay un poder duro que no se somete a auditorías ni a controles”, advirtió, cuestionando la independencia de ciertos sectores del aparato judicial. “Si estás bien con ese poder, probablemente ni siquiera seas juzgado”, añadió.

Para el analista, el proceso judicial contra Cristina revela algo más profundo: el estado crítico de las instituciones democráticas. “Estamos discutiendo la salud de las instituciones, no solo a los personajes que están siendo juzgados”, afirmó.

Un llamado a fortalecer las instituciones

Verturino cierra su análisis con un mensaje de advertencia y esperanza: “Ojalá que la Argentina encuentre un camino de salud institucional y no como viene ahora, donde parece que con unos sí y con otros no”. En su visión, el debate no debe centrarse únicamente en figuras políticas, sino en la transparencia y equidad del sistema judicial.