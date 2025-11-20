Wall Street sube por Nvidia: el S&P 500 roza récord impulsado por la IA

El jueves llegó con alivio para Wall Street. El mercado estadounidense recuperó terreno tras días de tensión. Nvidia volvió a sorprender con ganancias récord y renovó el entusiasmo por la inteligencia artificial. A esto se sumó un reporte laboral mixto que dejó abierta la puerta a nuevos recortes de tasas por parte de la Reserva Federal.

Nvidia vuelve a liderar y empuja a los índices

El S&P 500 subió 1,7 %, acercándose a su máximo histórico. El Dow Jones avanzó 1,3 % y el Nasdaq trepó 2,2 %. Nvidia encabezó la escalada. Sus acciones ganaron 3,9 % luego de presentar otro trimestre explosivo. La compañía también dio una previsión que superó las expectativas del mercado.

El informe disipó temores sobre una posible burbuja de la IA. Nvidia había caído más de 10 % desde su récord, pero las nuevas ganancias reforzaron la idea de que sus valuaciones aún tienen sustento. Analistas de UBS afirmaron que es “difícil ver cómo esta acción no seguirá subiendo”.

La ola de la IA se expande

El entusiasmo se contagió a otras empresas del sector. Palantir subió 5,1 % y Oracle, 2,8 %. La apuesta por la tecnología vinculada a la inteligencia artificial volvió a dominar la jornada.

Expectativas por la Reserva Federal

Las acciones fuera del sector tecnológico también avanzaron. El motivo: un informe laboral ambiguo que fortaleció las chances de una baja de tasas en diciembre.

Hubo más contrataciones de lo esperado, pero el desempleo también aumentó. Los operadores interpretaron esto como una señal mixta. Ahora estiman una probabilidad del 42 % de recorte, frente al 30 % del día anterior.

Las tasas más bajas suelen impulsar las inversiones y el consumo, aunque también pueden presionar la inflación, que sigue arriba del objetivo del 2 %.

Walmart sorprende y mejora perspectivas

Walmart también se destacó. Sus acciones subieron 3,3 % tras publicar ventas y ganancias sólidas. La cadena elevó sus proyecciones anuales, consolidando su posición como líder entre los consumidores que buscan precios bajos en un contexto económico incierto.

Movimientos en bonos y mercados globales

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajó de 4,13 % a 4,10 %. En el exterior, las bolsas de Europa y Asia mostraron mejoras. El Nikkei 225 avanzó 2,6 % y el Kospi subió 1,9 %.

Wall Street encara el cierre de la semana con optimismo renovado. La IA, los resultados corporativos y la expectativa de tasas más bajas vuelven a marcar el pulso del mercado.

