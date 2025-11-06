Yanina Lojo: “Estamos en el mejor registro trimestral de los últimos diez años de exportaciones”

En diálogo con Canal E, la especialista en comercio internacional, Yanina Lojo, analizó los datos del intercambio comercial argentino, las perspectivas de exportación e importación y el impacto de la política tributaria en la competitividad.

Exportaciones en alza, pero con precios que no acompañan

Según Lojo, el tercer trimestre de 2025 marcó un récord histórico: “Estamos en el mejor registro trimestral de los últimos diez años con respecto a las exportaciones”, señaló. Sin embargo, aclaró que ese avance “responde principalmente a que estamos vendiendo más cantidad, pero lamentablemente no estamos teniendo mejores precios”.

En el análisis interanual, explicó que “las exportaciones aumentaron un 12,9%, mientras que las importaciones crecieron un 28,3%”, lo que refleja un dinamismo mayor en la demanda interna. A su vez, destacó que “hubo una mejora del 4,5% en los términos de intercambio, impulsada por la baja en los precios de los bienes que estamos importando”.

Pese a los buenos números, la experta advirtió sobre señales preocupantes: “Hay una leve contracción en las manufacturas de origen industrial, que retrocedieron un 6,4% en los volúmenes exportados”, lo que, según indicó, “es una alerta sobre la estructura exportadora argentina, demasiado concentrada en commodities”.

Lojo remarcó que el contexto internacional todavía no es favorable. “Si el dólar está fuerte, los commodities bajan de precio”, explicó, y añadió que “Argentina tiene que hacer un mayor esfuerzo, es decir, vender más para poder obtener los mismos resultados”.

Importaciones, inversión y desafíos competitivos

En cuanto a las importaciones, Lojo observó un incremento relevante: “Hay una recomposición de la demanda interna, traccionada por los ritmos productivos y por la incorporación de nuevos medios de capital”, afirmó. El rubro con mayor crecimiento, según detalló, es el de maquinaria y equipamiento productivo, lo que “refleja una decisión del sector industrial de invertir y renovar tecnología”.

También aclaró que este fenómeno está influido por el esquema cambiario: “Dentro del esquema actual, los bienes de capital son los que se pueden pagar anticipadamente, lo cual facilita su importación”, explicó. En ese sentido, resaltó que muchas industrias locales “estaban atrasadas tecnológicamente por las restricciones de años anteriores” y que ahora buscan “bajar costos y mejorar la productividad”.

Consultada sobre las declaraciones del CEO de Mercado Libre respecto a la competencia con plataformas extranjeras, Lojo fue contundente: “La reforma tributaria es necesaria y nos va a permitir ser más competitivos”. A modo de ejemplo, señaló que “el sector vitivinícola está en crisis porque más del 50% de lo que genera se va en impuestos”, lo cual impide competir con productos de otros países.

Para Lojo, “no se trata de endurecer regulaciones, sino de favorecer la mejora competitiva de las empresas argentinas”, un objetivo clave para enfrentar el avance de gigantes globales como Temu o Sunshine.

