Zuleta Puceiro: “Kicillof no quiere poner todas sus fichas en una política nacional que le es ajena”

El peronismo bonaerense atraviesa un proceso de transición que redefine liderazgos, alianzas y estrategias de cara a las próximas elecciones.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el analista político Enrique Zuleta Puceiro, quien comentó que, “no hay que pensar que estas cosas son nuevas, es un proceso natural”, sobre la reconfiguración interna que atraviesa el peronismo, al igual que otros espacios tradicionales como el PRO o la UCR. Según el analista, se trata de un fenómeno de recambio generacional y agotamiento de liderazgos históricos.

“Kicillof es una figura de afuera que llega importada por Cristina Kirchner”, explicó, subrayando la complejidad de su posición frente a los intendentes del conurbano bonaerense, quienes “son realmente un poder”. La tensión entre la estructura territorial peronista y la figura del gobernador marca buena parte del conflicto interno actual.

Axel Kicillof, entre la gestión y la autonomía

Para Zuleta Puceiro, Kicillof se encuentra en una encrucijada: “Tiene la responsabilidad del gobierno y no quiere seguramente poner todas sus fichas en una política nacional que le es ajena”. En ese sentido, destacó que el gobernador bonaerense está intentando consolidar una alternativa propia que dialogue con los sectores productivos del interior provincial y no solo con el aparato kirchnerista del AMBA.

La provincia de Buenos Aires, dijo, es clave: “Es el ecosistema de producción más importante del Cono Sur” y lo que ocurra allí “condicionará el futuro de la Argentina”.

El juego político en 2025: unidad o fragmentación

Sobre lo que está en juego en las próximas elecciones, el analista fue contundente: “Se está poniendo en juego la legitimidad de la reelección de los intendentes” y la forma en que el peronismo se vinculará con la sociedad. En este sentido, ve como posible una nueva fragmentación táctica del espacio: “Hay un peronismo sindical, kirchnerista, territorial y productivo”.

Recordó que “en 2017 la estrategia fue ‘no importa perder", se dividieron y eso no le dio ventajas al que ganó”, haciendo referencia a la efímera victoria de Cambiemos. Según Zuleta Puceiro, una derrota intermedia no necesariamente debilita al peronismo, como sí podría hacerlo con sus adversarios.

Libertad Avanza: hegemonizar el antiperonismo

Consultado sobre el avance de La Libertad Avanza y su relación con el PRO, Zuleta Puceiro planteó un matiz interesante: “Es más importante hoy para Milei derrotar al PRO que a Cristina Fernández de Kirchner”. Esta estrategia, dijo, busca hegemonizar el electorado moderado, ya que el extremo derecho “ya está representado”.

La ofensiva libertaria no solo es electoral: “Se está jugando la posibilidad de reformular el sistema de partidos”, explicó, con una mirada puesta más allá de octubre. Allí, la clave será el Parlamento, no solo las provincias: “Las reformas estructurales requieren acuerdos amplios, no se logran con un voto más o con vetos”.

Un PRO en crisis, entre la urgencia y la desaparición

Mientras tanto, el PRO atraviesa una etapa crítica. Según el analista, “en el PRO se vive como una cuestión de vida o muerte” la elección, ya que sus dirigentes necesitan figurar en listas ganadoras para mantener poder real. “Si quedaran fuera de las listas, estarían jubilados”, sentenció