Alianza PRO y La Libertad Avanza: “Ir divididos puede llegar a ser un gran dolor de cabeza”

La política argentina se reacomoda con nuevas alianzas, viejos liderazgos y votantes cada vez más volátiles, en un clima donde la supervivencia pesa más que las banderas.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el analista político, Carlos Fara, quien comentó que, “iba a ser imprescindible” que el PRO y La Libertad Avanza sellaran un acuerdo electoral en la provincia de Buenos Aires. De lo contrario, advirtió, la derrota frente al kirchnerismo podría haber sido un desenlace seguro. “Ir divididos puede llegar a ser un gran dolor de cabeza”, afirmó.

Fara consideró que, al menos desde la lógica oficialista, unir fuerzas es una jugada que permite evitar mayores riesgos. “Si después no ganan, por lo menos tendrán el argumento de que hicieron todo lo posible”, explicó.

La pérdida del voto popular

Uno de los desafíos más importantes para La Libertad Avanza es recuperar los sectores que supo conquistar en 2023. Fara explicó que “lo que había capturado La Libertad Avanza, si se le va de las manos, no necesariamente vuelve al peronismo”.

Esa porción del electorado, que hoy está desencantada por la falta de reactivación económica, no encuentra una alternativa clara y “deja de votar al gobierno y se queda en la casa”, detalló. Según el analista, esto genera un vacío político que ninguna fuerza está capitalizando del todo.

Cristina y su rol simbólico

Fara le asignó un peso particular al discurso de Cristina Kirchner el último domingo. “Cristina dijo una cosa fundamental: dejar el Estado presente y reemplazarlo por el Estado oficial”, remarcó. Para él, este giro semántico puede marcar un intento de redefinir el peronismo tras la crisis de representación.

“Cristina puede componer una nueva canción, no me cabe duda”, sentenció Fara, aunque aclaró que el verdadero desafío será que esa propuesta conecte con la ciudadanía. “El tema es cuánta credibilidad tiene esa nueva canción”, advirtió, señalando que la figura de la ex presidenta está altamente marcada en la opinión pública.

La pelea por los sellos y los espacios

Consultado sobre los conflictos internos por los nombres, los colores y las identidades partidarias, Fara relativizó su importancia. “La pelea por el sello no es importante en tanto y en cuanto la negociación le asegure supervivencia política a los actores”, explicó.

A su entender, tanto el PRO como sectores del radicalismo priorizan “negociar espacios de poder” antes que preservar simbologías. La clave estará en las negociaciones que se sucederán entre septiembre y octubre, cuando se definan candidaturas, listas y boletas.

Macri y su rol dentro del PRO

Finalmente, Fara opinó sobre el futuro político de Mauricio Macri y su vínculo con La Libertad Avanza. “Lo que está pasando en las últimas horas está claro que es con OK de Macri”, aseguró.

Si bien Macri podría endurecerse en algunas negociaciones para retener poder, Fara considera que no tiene muchas opciones distintas: “No tiene mucha más alternativa que lo que está haciendo ahora el PRO en la negociación con La Libertad Avanza”, concluyó.