martes 06 de octubre de 2026
CIENCIA
Galardón

El premio Nobel de Física 2026 fue concedido a Francis Halzen, de Bélgica

La distinción se otorgó "por contribuciones decisivas al Observatorio de Neutrinos IceCube y el descubrimiento de neutrions de alta energía de origen astrofísico".

Francis Halzen, Nobel de Física 2026
Francis Halzen, Nobel de Física 2026 | Comité del Nobel en X

El físico belga Francis Halzen ha ganado este martes el premio Nobel de Física 2026 por su trabajo sobre partículas subatómicas en el Polo Sur. El galardón se concedió "por sus contribuciones decisivas al Observatorio de Neutrinos IceCube y al descubrimiento de neutrinos de alta energía de origen astrofísico".

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