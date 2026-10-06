El premio Nobel de Física 2026 fue concedido a Francis Halzen, de Bélgica

El físico belga Francis Halzen ha ganado este martes el premio Nobel de Física 2026 por su trabajo sobre partículas subatómicas en el Polo Sur. El galardón se concedió "por sus contribuciones decisivas al Observatorio de Neutrinos IceCube y al descubrimiento de neutrinos de alta energía de origen astrofísico".
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