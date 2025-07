David Sinclair es uno de los científicos más prestigiosos de la Universidad de Harvard y un referente mundial en los estudios sobre longevidad. Especialista en genética, asegura que no solo es posible ralentizar el deterioro biológico, sino también revertirlo parcialmente a través de cambios en la alimentación y los hábitos diarios.

Para Sinclair, la clave no está solo en qué se come, sino también en cuándo y cómo se come.

Reconocido científico de Harvard dice que habría una solución para la caída del pelo | Perfil

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Las claves para ralentizar el envejecimiento, según el experto de Harvard

Durante años, el enfoque nutricional estuvo centrado en la calidad de los alimentos. Si bien Sinclair coincide en que eso es fundamental, también pone el foco en el momento de la ingesta.

“Si pudiera recomendar algo a todo el mundo, si solo pudiera decir una cosa, sería comer menos seguido. Antes solía recomendar ‘come esto o aquello’, pero ahora creo que cuándo comes es tan importante como qué comes. Incluso más”, explicó.

El científico sostiene una premisa simple: reducir las señales constantes de abundancia energética que recibe el organismo. Es decir, el cuerpo no debería acostumbrarse a estar siempre saciado, ya que eso impide que se activen mecanismos internos de reparación y resistencia celular.

Según Sinclair, comer de forma continua mantiene al cuerpo en un estado de abundancia energética, lo que “apaga” ciertos genes relacionados con la longevidad. “Creo que hacer tres comidas al día más picar por aquí y por allá es demasiado”, afirmó.

Caption

El método del ayuno intermitente

Una de las principales estrategias que recomienda es el ayuno intermitente 16:8, que consiste en ayunar durante 16 horas y consumir alimentos solo en una ventana de 8 horas. En su caso, suele saltear el desayuno y realiza su primera comida recién cerca del atardecer.

“El cuerpo entra en un estado de abundancia, lo cual apaga nuestros genes de longevidad”, indicó.

Qué alimentos recomienda y cuáles evitar

Además del ayuno intermitente, Sinclair incluye en su dieta tés antioxidantes, verduras de hoja verde como espinaca y aceite de oliva rico en ácido oleico.

En paralelo, aconseja evitar alimentos que pueden acelerar el envejecimiento, como los azúcares y ciertos carbohidratos simples.

“Un alto consumo de azúcar acelera el envejecimiento. Evito el azúcar y los carbohidratos para mantener niveles estables de glucosa, lo que me mantiene enfocado y libre de niebla mental”, explicó.

También eliminó los lácteos y redujo considerablemente el alcohol. “Menos proteína de los lácteos ha mejorado mis indicadores de salud. Si no puedes dejar el vino, elige variedades como Pinot Noir, que son ricas en el beneficioso resveratrol", señaló.

Suplementos que toma David Sinclair

El investigador también suma a su rutina diaria tres suplementos que, según sus estudios, ayudan a activar los genes de longevidad:

Resveratrol : antioxidante presente en el vino tinto. Él lo espolvorea en su yogur matutino.

NMN (Nicotinamida Mononucleótido) : una forma de vitamina B3 que eleva los niveles de NAD, esenciales para la activación de los genes protectores.

Metformina (en algunos casos): un fármaco recetado para la diabetes tipo 2 que Sinclair ha mencionado en entrevistas como parte de su rutina, aunque debe ser indicado por un médico.

Vivir más y mejor

Para Sinclair, vivir más y mejor no depende solo de qué comemos, sino también de cómo y cuándo lo hacemos. Sus investigaciones abren el debate sobre cómo pequeños cambios en los hábitos diarios podrían tener un gran impacto en la salud a largo plazo.

MC