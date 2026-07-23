La nave MAVEN de la NASA revela claves inéditas sobre el origen y comportamiento de las auroras en Marte

La sonda espacial MAVEN de la NASA logró descifrar los mecanismos detrás de las auroras en Marte, revelando un mapa detallado sobre cómo interacciona el viento solar con la tenue atmósfera del planeta rojo. Las observaciones satelitales confirman que estos fenómenos lumínicos ocurren sin la presencia de un campo magnético global, un rasgo que diferencia drásticamente a Marte de la Tierra.

A diferencia del planeta terrestre, donde el núcleo de hierro genera un escudo magnético uniforme, Marte perdió su dínamo interno hace miles de millones de años. Sin embargo, la instrumentación de precisión de MAVEN identificó que los campos magnéticos corticales remanentes, atrapados en la corteza marciana, juegan un rol fundamental en la canalización de partículas energéticas.

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El hallazgo principal detalla la existencia de tres tipos de emisiones aurorales claramente diferenciadas: las auroras difusas, las protónicas y las discretas. Conforme a los informes técnicos de la misión, cada una responde a dinámicas atmosféricas particulares provocadas por erupciones solares masivas o por el impacto constante del viento solar.

Las auroras difusas abarcan superficies enormes del hemisferio nocturno y son desencadenadas por eyecciones de masa coronal. Durante estos eventos solares extremos, electrones de alta energía penetran de forma profunda en la atmósfera marciana, provocando un resplandor ultravioleta que cubre prácticamente todo el planeta.

Por su parte, las auroras discretas se vinculan de manera directa con las anomalías magnéticas locales presentes en las rocas de la corteza, concentradas mayoritariamente en el hemisferio sur. En estas zonas, las líneas de campo remanente actúan como embudos que guían los electrones hacia la parte alta de la atmósfera.

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El tercer tipo, conocido como aurora protónica, ocurre en el lado diurno del planeta y fue descubierto formalmente por el equipo científico de MAVEN. Este proceso se produce cuando los protones del viento solar despojan de electrones a los átomos de hidrógeno en la corona marciana, transformándose en átomos neutros de hidrógeno.

Al cruzar la barrera magnética marciana sin desviarse por su neutralidad eléctrica, estos átomos golpean la termosfera de Marte y emiten luz ultravioleta. Los especialistas de la NASA destacaron que este fenómeno es sorpresivamente frecuente y aumenta de intensidad durante el verano del hemisferio sur marciano.

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La recopilación sistemática de datos mediante el espectrógrafo IUVS (Imaging Ultraviolet Spectrograph) permitió comprender que la pérdida progresiva de la atmósfera marciana está estrechamente ligada a estos episodios de interacción energética. La información recopilada por MAVEN aporta evidencia empírica crucial sobre cómo el clima espacial erosiona los gases volátiles a lo largo de eones.

"Comprender la dinámica de las auroras nos da una ventana única para reconstruir la historia del agua y la habitabilidad marciana", señalaron los científicos del programa en las publicaciones de la agencia aeroespacial.

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Este avance científico no solo redefine la física planetaria en el sistema solar, sino que también ofrece un marco conceptual indispensable para estudiar la atmósfera de exoplanetas distantes.

Con esta nueva perspectiva ofrecida por MAVEN, la ciencia aeroespacial da un paso decisivo para entender la evolución de los mundos rocosos ante el embate continuo de sus estrellas anfitrionas.