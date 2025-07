Neuroestimulación: un enfoque innovador para mejorar el rendimiento en matemáticas

Un estudio reciente sugiere que la estimulación eléctrica del cerebro podría ser una solución para las dificultades en el aprendizaje de las matemáticas. Un equipo internacional de científicos investiga los beneficios potenciales de la estimulación de corriente directa en la actividad cerebral y su impacto en el aprendizaje. Según los hallazgos, publicados en la revista PLOS Biology, esta técnica podría ayudar a reducir las diferencias cognitivas y contribuir a la creación de una sociedad más equitativa en términos de inteligencia abstractiva y lógica, afirman los autores.

Variabilidad del cerebro y el aprendizaje

"Todos tenemos un cerebro diferente, y controla diferentes aspectos de nuestras vidas", comentó Roi Cohen Kadosh, neurocientífico de la Universidad de Surrey y autor principal del estudio. "Pensamos en el entorno —si vas a la escuela adecuada, si tienes el maestro adecuado— pero también es parte de nuestra biología", dijo. Esta perspectiva ilustra la necesidad de integrar aspectos ambientales y biológicos del aprendizaje.



Metodología de la investigación y eficacia de la estimulación

Kadosh y sus colegas pidieron a 72 estudiantes de la Universidad de Oxford que se sometieran a escáneres cerebrales para medir la fuerza de las conexiones entre tres áreas esenciales. Los sujetos se enfrentaron a problemas matemáticos que requerían cálculos, así como la rememoración de soluciones memorizadas anteriormente.

Los investigadores encontraron que conexiones más fuertes entre la corteza prefrontal dorsolateral, que gobierna la función ejecutiva, y la corteza parietal posterior, que es responsable del funcionamiento de la memoria, estaban asociadas con un mejor rendimiento en cálculos.

Usando un método indoloro con gorros equipados con electrodos —estimulación de ruido aleatorio transcraneal— las puntuaciones de los de bajo rendimiento aumentaron entre un 25% y un 29%. El equipo propone que tal estimulación aumenta la excitabilidad de las neuronas y compite con el GABA inhibidor, un neurotransmisor que suprime la sobreactividad, compensando efectivamente las conexiones débiles entre neuronas en ciertos individuos.

Resultados y logros académicos

Es cierto: la estimulación hizo que las puntuaciones de los estudiantes de bajo rendimiento se igualaran —e incluso superaran las puntuaciones de— sus compañeros nacidos con cerebros naturalmente más robustos. Pero aquellos que lo hicieron bien no mejoraron.

En conjunto, esto indica que la neuroestimulación cerebral puede ser una herramienta potencial para aquellos que batallan con las materias que involucran alto nivel de abstracción.

"Hay personas que realmente están luchando, y si podemos ayudar a su cerebro a alcanzar su máximo potencial, a ver hacia el futuro, es cuando tenemos muchas puertas que podemos abrir", dijo Kadosh, quien describió el desarrollo como un "momento emocionante" para el campo de la estimulación cerebral. Esto podría cambiar la forma en que pensamos y tratamos los problemas de aprendizaje.

Consideraciones éticas

La investigación también planteó una cuestión ética: el riesgo de que estas tecnologías se vuelvan más accesibles solo para quienes tienen recursos económicos, lo que podría incrementar las brechas de acceso en vez de reducirlas. Esta disparidad podría dar lugar a una sociedad aún más desigual en términos educativos y de oportunidades; desequilibrio que, también, podría crear una sociedad aún más desigual en educación y oportunidades.

Kadosh también advirtió que la gente no debería intentar inducir esta estimulación en casa. "Hay personas que no pueden aprender tan fácilmente como otras, y si nuestro trabajo se traduce fuera del laboratorio, podríamos permitirles cumplir sus sueños y tener oportunidades que de otro modo no podrían lograr". La prevención será la clave para el uso exitoso de estas nuevas tecnologías en la educación.



