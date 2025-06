Ola polar en Córdoba: la Provincia extendió la medida y un meteorólogo avaló la suspensión de clases

En medio de una intensa ola de frío polar que afecta a gran parte del país, el Ministerio de Educación de Córdoba dispuso no computar las inasistencias escolares este lunes 30 de junio. La medida alcanzó a todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial, tanto en el turno mañana como en el de la tarde.

En horas de la tarde, y ante la persistencia del frío extremo, la Provincia anunció que la medida se extenderá también al martes 1° de julio. Cada familia podrá decidir si envía o no a sus hijos a la escuela, y quienes no asistan tendrán garantizada la recuperación de los contenidos trabajados durante la jornada.

Del antojo al fenómeno: Culpa de los Dos y el arte de emprender sin perder el sabor

Qué dicen los especialistas sobre esta ola de frío

Marcelo Madelón, meteorólogo y docente, quien dialogó en el programa After Office de Radio Punto a Punto, confirmó que se trata de una "entrada de aire de origen polar", con temperaturas excepcionalmente bajas. "Tuvimos otras entradas más intensas en el pasado, pero esta fue interesante porque dejó marcas verdaderamente polares. En Esquel (Chubut), por ejemplo, se registraron 16 grados bajo cero", señaló.

En Córdoba, Villa Dolores fue la localidad más fría, con una mínima de -8,5 °C, y el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por bajas temperaturas, advirtiendo que sus efectos podían ser "moderados y hasta peligrosos para la salud".

Aulas heladas y decisiones razonables

Como docente, el meteorólogo respaldó la decisión del Ministerio: "No me parece para nada exagerado. Teníamos muy baja temperatura dentro de las salas de clase". En esa línea, agregó: "Si vos tenés el agua congelada, los chicos, por ejemplo, no pueden ir al baño. Son medidas que se toman en momentos extremos".

Córdoba anunció bono de $1.966 millones y unificación legal para más de 20 mil trabajadores de salud

Aunque también planteó matices sobre los efectos que este tipo de decisiones puede tener a largo plazo. Coincidió en que tal vez malacostumbrar a los chicos a faltar por frío no es lo ideal. Pero que falten dos o tres días tampoco cambia nada. "Hoy tenemos que discutir más sobre calidad que sobre cantidad. Las clases empiezan en febrero y a veces terminan después de Navidad, y, sin embargo, los chicos aprenden cada vez menos".

El pronóstico para los próximos días

El frío seguirá siendo protagonista durante toda la semana en Córdoba, aunque con una lenta recuperación de las temperaturas máximas. "Con el correr de los días se va a suavizar un poco el clima. Para el fin de semana, se esperan máximas cercanas a los 19 o 20 grados", adelantó el especialista.