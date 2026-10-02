No es memoria fotográfica: el joven que recuerda su vida mejor que el 99,9% de las personas

Un adolescente de 16 años puede recordar con enorme precisión episodios concretos de su propia vida. Identificado en el estudio como KCL para preservar su identidad, fue él mismo quien contactó en 2025 al psicólogo Krystian Barzykowski después de advertir que su forma de recordar no era habitual. Las pruebas confirmaron que cumplía los criterios de memoria autobiográfica altamente superior, conocida por la sigla HSAM en inglés.

Su capacidad no equivale a la llamada "memoria fotográfica" ni supone que pueda retener cualquier información con exactitud. Su rendimiento sobresale cuando debe recuperar fechas, situaciones y detalles vinculados con experiencias personales. En atención, memoria de trabajo y otras funciones cognitivas se mantuvo dentro de los valores habituales.

El caso fue estudiado por Barzykowski, de la Universidad Jaguelónica de Polonia, junto con Valerio Santangelo, Lia Kvavilashvili y Chris Moulin. Los resultados fueron publicados en la revista científica Cortex. También analizaron qué pasaba cuando los recuerdos aparecían sin que nadie se los pidiera.

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Fechas al azar y recuerdos de su propia vida

Una de las pruebas incluyó 15 acontecimientos públicos y le pidió identificar su fecha exacta y el día de la semana en que habían ocurrido. KCL acertó el 51% de las respuestas, frente a un promedio cercano al 20% en los datos utilizados para la comparación. Su desempeño ya mostraba una diferencia marcada frente a los valores de referencia.

Otra prueba seleccionó diez fechas al azar y le pidió indicar el día de la semana, algún acontecimiento público ocurrido entonces y un recuerdo propio correspondiente a esa jornada. El adolescente alcanzó una precisión del 83%, mientras que el promedio de comparación fue del 28,75%. Ese rendimiento lo ubicó por encima del 99,9% de la población general en memoria autobiográfica.

KCL aseguró que puede reconstruir episodios correspondientes aproximadamente a la mitad de los días transcurridos desde agosto de 2022. También relató recuerdos que ubica cuando tenía cerca de tres meses y otros pertenecientes a sus primeros años de vida. Sus padres pudieron confirmar algunos episodios posteriores de la infancia, pero los recuerdos atribuidos a los primeros meses no pueden verificarse de manera independiente.

Cuando los recuerdos aparecen sin buscarlos

Los científicos le asignaron una tarea sencilla y repetitiva frente a una computadora y lo interrumpieron en distintos momentos para preguntarle qué estaba pensando justo antes. De 15 pensamientos que se habían apartado de la actividad, 13 correspondían a recuerdos autobiográficos. El 87% de esas distracciones estaba relacionado con episodios de su propia vida, frente al 39% observado en el grupo de comparación.

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KCL no se distraía con mayor frecuencia que los demás participantes. Pero cuando su atención se alejaba de la tarea, era mucho más habitual que apareciera algún recuerdo personal. Esos episodios surgían sin que hubiera recibido una consigna para pensar en el pasado.

Una canción, una frase, un olor o incluso una sensación corporal pueden disparar recuerdos sin que exista una búsqueda consciente. Los autores consideran posible que KCL tenga una sensibilidad particularmente alta a ese tipo de señales. En otras pruebas cognitivas, en cambio, sus resultados fueron normales.

Por qué no se trata de una memoria fotográfica

La HSAM está vinculada específicamente con la memoria autobiográfica. Una persona puede recordar con mucha precisión qué hizo en una fecha determinada y, al mismo tiempo, obtener resultados normales al memorizar palabras, números o información ajena a su propia historia. Tampoco implica recordar cada experiencia sin errores.

La HSAM tampoco garantiza recuerdos infalibles. Algunos detalles pueden modificarse con el tiempo y otros son imposibles de comprobar, especialmente cuando corresponden a etapas muy tempranas de la infancia. En KCL, varios recuerdos posteriores pudieron contrastarse con familiares y acontecimientos conocidos, mientras otros dependieron únicamente de su relato.

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El estudio se concentró en una sola persona y no permite extender el mismo funcionamiento a todos los casos de HSAM. En KCL, los recuerdos autobiográficos aparecían con mucha frecuencia incluso cuando no intentaba recuperarlos. Lo inusual es la facilidad con la que episodios concretos de su propia vida vuelven a aparecer sin una búsqueda consciente.

DCQ