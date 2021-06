Terremotos en Venus: la actividad tectónica en el planeta probaría que "no está muerto"

Hasta el momento, los científicos habían considerado que el planeta Venus, debido a su atmósfera tóxica y sus altas temperaturas, "estaba muerto". Sin embargo, un reciente descubrimiento reveló que cuenta con cierta actividad geológica.

El análisis de las imágenes tomadas en la misión Magallanes de la Administración Nacional de la Aeronáutica y el Espacio (NASA) en la década de los 90, permitió evidenciar la existencia de movimiento tectónico en el planeta más cercano a la Tierra.

Paul Byrne, autor principal del estudio, explicó en un comunicado: "Hemos identificado un patrón de deformación tectónica no reconocido previamente en Venus, uno que es impulsado por el movimiento interior al igual que en la Tierra".

Imagen del planeta Venus, capturada por la Administración Nacional de la Aeronáutica y el Espacio (NASA).

Se trataría de bloques de corteza que estaban previamente separados y, para la sorpresa de los científicos, se han movido unos contra otros. Su comportamiento actual es similar al que tienen los trozos de hielo en los mares polares.

Tras probarse que el movimiento existió, los investigadores reconstruyeron la deformación de la superficie y determinaron que esta tectónica coincide con el lento movimiento del interior del planeta.

"Estas observaciones nos dicen que el movimiento interior está provocando la deformación de la superficie de Venus, de manera similar a lo que sucede en nuestro planeta: el planeta Tierra", aclaró Byrne.

Los resultados obtenido mediante el estudioueron publicados en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences y podrían ayudar a recuperar el interés de la comunidad científica en Venus, a 32 años de la última misión enviada por la NASA.

Este mes, tanto la agencia espacial de los Estados Unidos como la perteneciente a Europa han anunciado que emprenderán un total de tres incursiones a Venus para observarlo meticulosamente, valiéndose de las últimas tecnologías.

Asimismo, dicho descubrimiento ayudaría a los investigadores a estudiar los exoplanetas que se encuentran fuera de nuestro sistema solar e incluso la tectónica que estaba activa en la Tierra primitiva.

JFG