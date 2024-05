Un exalmirante de Estados Unidos dijo que los OVNIs están en 'mar, cielo y tierra': "Es una preocupación de seguridad mundial"

El contraalmirante retirado de la Marina de Estados Unidos y oceanógrafo, Tim Gallaudet, afirmó que los fenómenos aéreos inexplicables (UAP, por sus siglas en inglés y más conocidos como OVNIs) se encuentran "en todos los ámbitos", aclarando que estarían presentes "en mar, el cielo y la tierra". Ante ese escenario, el exmilitar aseguró que se trata de "una preocupación de seguridad mundial".

"El hecho de que objetos no identificados con características inexplicables estén ingresando al espacio acuático de EE. UU. y que el Departamento de Defensa no esté levantando una bandera roja gigante es una señal de que el gobierno no está compartiendo todo lo que sabe sobre todos los fenómenos anómalos", indicó Gallaudet en un paper titulado "Debajo de la superficie. Podemos aprender más sobre UAP mirando en el océano".

Una científica cree que el descubrimiento de vida extraterrestre podría llegar "dentro de un par de años"

En diálogo con NBC News, el exmarine dijo estar "100% seguro" sobre la existencia de objetos desconocidos en el océano. Al respecto, se refirió a relatos de oficiales de submarinos y especialistas de inteligencia que fueron testigos de los UAP o que vieron videos clasificados de objetos moviéndose "de maneras que no podríamos hacerlo nosotros mismos y que no podemos reproducir con tecnología".

Si bien aclaró que él no presenció estos fenómenos, decidió hablar sobre eso porque vio "algo en la red secreta de la Marina". "Durante un ejercicio recibí un correo electrónico secreto de mi jefe dirigido a mí y a todos los comandantes subordinados que informaban a él, alrededor de 20 almirantes de bandera y ejecutivos superiores. El título era 'Problema urgente de seguridad', y adjunto estaba el ahora muy famoso video del OVNI filtrado del Navy F/A-18", inició.

Tim Gallaudet descartó que se traten de naves extranjeras porque los adversarios de Estados Unidos "no tienen tecnología" como la que se captó en las filmaciones.

A raíz de la pieza audiovisual, el superior de Gallaudet les preguntó si sabían de qué se trataba y, en caso de hacerlo, notificarle, ya que "iba a tener que cerrar el ejercicio si no [sabíamos qué era] porque las naves estaban teniendo colisiones cerca del aire". "Al día siguiente, el video se había borrado de mi computadora. Nadie habló de este importante problema de seguridad", manifestó.

Y agregó: "Yo era el meteorólogo jefe de la Marina, por lo que la seguridad en los vuelos era mi trabajo. Sabía que no era nuestra tecnología. No podía hablar sobre esto, pero lo estoy haciendo ahora porque es un importante problema de seguridad: no podemos entender ni seguir lo que hay en nuestro espacio y en el espacio acuático".

Una investigación del CONICET abre un nuevo camino para hallar vida extraterrestre

Consultado sobre la posibilidad de que sean naves de "otros países o de adversarios", negó la idea. "Manejaba información de alto secreto. Sé que nuestros adversarios no tienen tecnología como esta. Si la tuvieran, deberíamos estar preocupados", explicó. Sin embargo, destacó que "deberíamos estar igual de preocupados" porque los objetos "están siendo operados por entidades de las que no entendemos quiénes son ni de dónde". "Están bajo control inteligente", subrayó.

"Sabemos que el líder de la mayoría del Senado, [Chuck] Schumer, presentó un borrador sobre la divulgación de información de UAP. Por ese proyecto sabemos que hay inteligencias no humanas que nos visitan en todos los ámbitos: el mar, el cielo y vemos reportes sobre tierra, y están utilizando lo que llama 'tecnología de origen desconocido'", precisó. Asimismo, insistió en que "es una preocupación de seguridad mundial". "La razón por la que escribí sobre la situación en el océano es porque ese es mi campo. Soy un experto en eso. No tendremos una comprensión completa de estos fenómenos a menos que miremos también al océano", añadió.

Respecto al origen de dichos objetos, aclaró que "podrían ser de otra parte del universo": "Algunas personas especularon que podrían ser de otra dimensión, pero no creo que tengamos las Matemáticas o la Física para explicar eso". "Nada de esto se sabe, y por eso realmente necesitamos una investigación científica deliberada y ampliada sobre estos fenómenos para entenderlo", concluyó.

