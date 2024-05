¿Corre riesgo el "Glaciar del Juicio Final"?: el agua del océano corre por debajo y produce su derretimiento

Un estudio, basado en datos de radares, publicado este lunes reveló que el agua del océano está corriendo metros por debajo del "Glaciar del Juicio Final" de la Antártida, lo que lo haría más vulnerable al derretimiento de lo que los científicos creían.

Según indicó la investigación publicada en Proceedings of the National Academy of Sciences, el contacto del agua salada y cálida del océano estaría produciendo un "derretimiento vigoroso" debajo de la masa de hielo, lo que se traduciría en que se están subestimando las proyecciones del aumento global del nivel del mar.

El glaciar Thwaites en la Antártida occidental es el glaciar más ancho del mundo, llegando casi al tamaño del Estado de Florida. Además, se trata del glaciar más vulnerable e inestable del continente, dado que se encuentra asentado sobre una tierra que se inclina hacia abajo, lo que permite que sea "devorado" por el agua oceánica.

Se lo conoce como "Glaciar del Juicio Final" ya que su colapso podría causar un aumento catastrófico del nivel del mar. De hecho, ya en la actualidad representa un 4% del aumento global del nivel del mar y tiene suficiente hielo como para elevar el nivel del mar en más de 2 pies (unos 61 cm.)

En concreto, dado que la masa actúa como una presa natural para el hielo circundante en la Antártida occidental, los expertos estimaron que su colapso podría provocar, en última instancia, un aumento de alrededor de 10 pies en el nivel del mar, lo que sería una catástrofes para todas las comunidades costeras.

A pesar de su imponente tamaño, muchos estudios han plasmado las vulnerabilidades de Thwaites. Según un estudio de 2022, el calentamiento global, en conjunto con la quema de combustibles fósiles, lo han dejado "colgando de las uñas", lo que pone las alarmas sobre las proyecciones de su destino.

En este contexto, glaciólogos utilizaron datos satelitales de alta resolución, recopilados entre marzo y junio de 2023, para crear una radiografía del glaciar, lo que les permitió reconstruir una imagen de los cambios en la "línea de tierra" del mismo, es decir, en el punto donde se eleva desde el lecho marino y se vuelve una plataforma de hielo flotante.

De esta manera, los expertos observaron que el agua de mar estaba "empujando" debajo del glaciar a lo largo de muchos kilómetros y luego continuaba el ritmo diario de las mareas, con la fuerza suficiente para "levantar" unos centímetros la superficie de la masa de hielo, lo que representa un riesgo, ya que, en cuanto el hielo se derrita, el agua dulce será arrastrada y reemplazada por agua de mar más cálida.

