Al cumplirse 55 años de la tragedia del Ballet del Teatro Colón, la Ciudad de Buenos Aires finalizó la puesta en valor y reactivación de la fuente que acompaña al monumento "Homenaje al Ballet Nacional" en la Plaza Lavalle. Los trabajos, llevados a cabo por el Ministerio de Espacio Público, permitieron devolverle el funcionamiento hidráulico a la estructura que honra la memoria de los nueve bailarines fallecidos el 10 de octubre de 1971 en un accidente aéreo sobre el Río de la Plata, un trágico evento que dio origen al Día Nacional de la Danza.

El Teatro Colón apostó a una obra que no pasa inadvertida, el ballet estable dirigido por Julio Bocca interpretará "Principio de Éxtasis" basada en "El Aleph" de Jorge Luis Borges, será musicalizada por Gustavo Santaolalla y la escenografía está trabajada por el artista visual Eduardo Basualdo.

Detalles técnicos de la restauración

La intervención comprendió una renovación integral del sistema hídrico y eléctrico de la fuente. Se instaló una nueva bomba de impulsión para recuperar sus efectos de agua centrales, junto a una bomba sumergible de achique orientada a prevenir anegamientos en la sala de máquinas. Asimismo, se renovaron el colector y el tablero de comando.

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En cuanto a la infraestructura, las bateas fueron completamente impermeabilizadas mediante tres capas de mortero cementicio y una pintura de terminación color Piedra París, devolviéndole su capacidad de estanqueidad y aspecto original, además de realizarse una limpieza profunda del mármol perimetral. Esta tarea complementa la restauración de la escultura de bronce realizada en 2021 por el taller de Monumentos y Obras de Arte (MOA).

El MOA funciona en un predio lindero al Jardín Japonés, en medio de los bosques de Palermo. Allí, unos quince escultores y restauradores realizan un trabajo artesanal para devolverles su fisonomía original. El taller recibe una o dos obras por mes de las 2.500 que están emplazadas en la Ciudad para ser reparadas

El conjunto escultórico, creado por el artista Carlos de la Cárcova e inaugurado en 1972, inmortaliza a Norma Fontenla y José Neglia, las máximas figuras de la compañía en aquel momento. Junto a otros siete integrantes del Ballet Estable, los artistas viajaban hacia Trelew para participar de una función benéfica cuando la aeronave se precipitó al agua.

"Los bailarines del Colón forman parte de la historia cultural de Buenos Aires y de la Argentina, y el homenaje que los recuerda tiene que estar en las mejores condiciones", destacó Ignacio Baistrocchi, ministro de Espacio Público porteño.

Puesta en valor integral de la Plaza Lavalle

Los trabajos en el monumento se enmarcan dentro de un proyecto general de recuperación del entorno urbano en la Plaza Lavalle. Las obras incluyeron la renovación de más de 1.700 m² de carpeta asfáltica, reparaciones en losas de hormigón e intertrabado, y la intervención de 200 m² de veredas.

Para garantizar mayor accesibilidad y seguridad en el perímetro del Teatro Colón y el Palacio de Justicia, se construyeron rampas con cruces nivelados y se reforzó el sistema del alumbrado público mediante la instalación de 13 nuevas luminarias peatonales e iluminación en altura.

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