lunes 26 de octubre de 2026
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Calendario gastronómico en CABA

La Noche de los Alfajores llega a la Ciudad de Buenos Aires con descuentos y degustaciones

El evento se realizará el viernes 13 y el sábado 14 de noviembre, con promociones en comercios adheridos y lanzamientos de productos.

La noche de los alfajores
La noche de los alfajores | Prensa

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para una nueva edición de La Noche de los Alfajores, que se realizará el viernes 13 y sábado 14 de noviembre con descuentos, degustaciones y promociones en distintos puntos del país. La propuesta busca celebrar uno de los productos más representativos de la gastronomía argentina y ofrecer a los consumidores la posibilidad de descubrir nuevas variedades.

Durante las dos jornadas, quienes participen podrán acceder a ofertas especiales en tiendas de alfajores, kioscos y locales adheridos, además de comprar con precios promocionales a través de tiendas online y plataformas de comercio electrónico.

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La noche de los alfajores

Una de las principales novedades de esta edición será su alcance internacional, debido a que el evento se realizará en conjunto con Uruguay. De esta manera, la iniciativa sumará nuevas propuestas y ampliará la variedad de productos disponibles.

La agenda también incluirá degustaciones y lanzamientos de nuevos alfajores de marcas locales y emprendimiento artesanales. La propuesta abarca desde las variedades tradicionales de dulce de leche, chocolate y maicena hasta alternativas con distintos rellenos, coberturas y combinaciones de sabores.

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La noche de los alfajores

La grilla oficial de comercios participantes y promociones todavía se encuentra en preparación. Los detalles se irán publicando en el sitio web del evento a medida que se acerque la fecha.

Con esta nueva edición, La Noche de los Alfajores sumará dos jornadas al calendario gastronómico de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires.

PC

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