Alerta amarilla por tormentas fuertes en ciudad de Buenos Aires y nueve provincias

Este domingo 15 de febrero de 2026 se presenta con condiciones climáticas inestables en gran parte de Argentina, especialmente en la zona central y el litoral. Según el Servicio Meteorológico Nacional, rige una alerta amarilla por tormentas de variada intensidad que podrían incluir actividad eléctrica frecuente y abundante caída de agua, afectando la Ciudad de Buenos Aires y diversas provincias del interior nacional.

Clima en el AMBA

En la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, se prevé una jornada marcada por tormentas fuertes durante la mañana y chaparrones hacia la tarde. La temperatura mínima se ubicará en los 20°C, mientras que la máxima alcanzará los 26°C. El viento soplará desde el sector norte con ráfagas moderadas, manteniendo una humedad elevada que superará el 70%, lo que generará una sensación de pesadez ambiental persistente.

Para el resto de la Provincia de Buenos Aires, el organismo oficial advierte sobre precipitaciones acumuladas de entre 15 y 50 milímetros. En localidades como Morón y La Plata, se esperan ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h asociadas al desarrollo de tormentas localmente fuertes. Las condiciones de inestabilidad climática se mantendrán durante gran parte del día, con una visibilidad que podría verse reducida significativamente debido a la intensidad de las lluvias.

Cómo estará el clima en el resto del país

En el resto del territorio argentino, la alerta amarilla se extiende a las provincias de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis, La Pampa, Jujuy, Salta, Catamarca y Santiago del Estero. En Mendoza, se pronostica una jornada calurosa con nubosidad variable y tormentas aisladas, con temperaturas que oscilarán entre los 21°C de mínima y los 32°C de máxima, bajo la influencia de vientos leves provenientes del sudeste.

Por otro lado, en la región del Noreste Argentino, específicamente en Posadas, Misiones, se espera un clima cálido con nubosidad variable y probabilidad de lluvias aisladas. Las temperaturas en esta zona se mantendrán elevadas, con una mínima de 24°C y una máxima de 30°C. El índice de radiación ultravioleta se posicionará en niveles muy altos, por lo que las autoridades recomiendan extremar los cuidados frente a la exposición solar directa.

Pronóstico extendido

Para el lunes 16 de febrero, se anticipa una mejora gradual en las condiciones en la Capital Federal, con temperaturas entre los 21°C y 31°C bajo un cielo mayormente despejado. En el interior, como en Mendoza, el calor persistirá con máximas de 34°C e inestabilidad hacia la noche. El Servicio Meteorológico Nacional prevé que los vientos moderados del sudeste ayuden a estabilizar la atmósfera tras el paso del frente de tormentas.

Hacia el martes 17 de febrero, se espera un ascenso térmico generalizado en el centro y norte del país. En el Área Metropolitana de Buenos Aires, la máxima podría escalar hasta los 33°C, mientras que en regiones de Cuyo las temperaturas alcanzarán los 36°C.

El pronóstico extendido indica que las probabilidades de lluvia regresarán hacia mediados de semana, manteniendo el patrón de humedad y calor característico del mes de febrero en Argentina.