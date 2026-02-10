El escenario meteorológico para este martes 10 de febrero de 2026 presenta una jornada marcada por la inestabilidad y el calor. Según los datos oficiales, se prevé el desarrollo de tormentas de variada intensidad que afectarán principalmente el centro y este del país. El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido advertencias específicas por actividad eléctrica y ráfagas, mientras las temperaturas máximas continuarán en ascenso en diversas regiones argentinas.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este 10 de febrero

Para la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense se espera un cielo algo nublado durante gran parte del día. Las proyecciones térmicas para la CABA indican una temperatura mínima de 23°C y una máxima que alcanzará los 33°C. No obstante, rige una alerta amarilla por tormentas para el centro y este de la Provincia de Buenos Aires, con mayor incidencia durante la franja horaria matutina.

Temperatura en Argentina, martes 10 de febrero

En el resto de la Provincia de Buenos Aires, el norte bonaerense experimentará condiciones similares con un aumento de la inestabilidad hacia la tarde. Se recomienda precaución ante la posibilidad de abundante caída de agua en períodos cortos y ráfagas de viento que podrían oscilar entre los 60 y 90 km/h. La humedad se mantendrá moderada, aunque la sensación térmica en la Capital Federal podría superar los valores reales.

Cómo estará el clima en el resto del país

En el interior de Argentina, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) extendió la alerta amarilla por tormentas hacia provincias como Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, San Luis y La Rioja. En la ciudad de Mendoza, se anticipa una jornada calurosa con poca nubosidad y una máxima de 35°C.

Por su parte, en Santa Fe, la máxima podría trepar hasta los 39°C, manteniendo condiciones de inestabilidad y vientos del sector noreste.

Hacia el norte, en Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Chaco, los fenómenos climáticos más intensos se esperan durante la noche. Según fuentes oficiales, "se esperan tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundante caída de agua en períodos cortos".

En la Patagonia, específicamente en Santa Cruz, se pronostican lluvias con ráfagas del oeste y sudoeste que podrían alcanzar los 90 km/h durante la jornada. La alerta amarilla por viento abarca a San Juan, Mendoza, La Pampa, el sur de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro y Chubut, volviéndose naranja entre el sur de Mendoza, gran parte de Neuquén y la franja centro de Río Negr.

Alertas meteorológicas en Argentina, martes 10 de febrero

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

El pronóstico para el miércoles 11 de febrero indica la persistencia de lluvias y chaparrones en el Área Metropolitana de Buenos Aires, con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y 40%. Las temperaturas en el AMBA oscilarán entre los 24°C de mínima y los 32°C de máxima. En el centro del país, se aguarda un ligero descenso térmico debido al ingreso de vientos moderados provenientes del sector sur.

Para el jueves 12 de febrero, se prevé una mejora en las condiciones generales con cielo parcialmente nublado. En Buenos Aires, la mínima se ubicará en 22°C y la máxima descenderá hasta los 27°C, brindando un alivio temporario frente al calor. En el resto del territorio, el norte continuará con temperaturas superiores a los 35°C, mientras que en la zona cordillerana se mantendrá la nubosidad variable con escasas probabilidades de lluvias.