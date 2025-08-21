Alerta amarilla y lluvias: a qué provincias afectarán estos fenómenos y qué pasará en AMBA este jueves 21 de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla por ráfagas de viento muy fuertes que afectarán a varias provincias este jueves 21 de agosto; además, dio el pronóstico para la Ciudad de Buenos Aires.

Para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el organismo indica que no habrá precipitaciones y el cielo estará parcialmente nublado. La temperatura máxima será de 18°C y la mínima de 9°C. A la noche habrá ráfagas de viento que podrían llegar a los 50 kilómetros por hora. En la provincia de Buenos Aires, el tiempo estará soleado, con temperaturas mínimas de 12°C y máximas de 16°C. Habrá vientos del noreste, con una velocidad media de 17 km/h.

Conmebol canceló definitivamente Independiente–U de Chile tras los graves disturbios que dejaron casi un centenar de detenidos

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El pronóstico para este jueves en las provincias argentinas

Por otra parte, el SMN advirtió que Salta, Jujuy, Tucumán, San Juan, La Rioja, Catamarca, Mendoza y Neuquén están en alerta amarilla, al verse afectadas por “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Alertas amarillas para el jueves 21 de agosto

El área cordillerana será golpeada por vientos del sector oeste, con velocidades que irán de 50 a 75 km/h, y ráfagas que pueden superar los 100 km/h.

Por su parte, en el norte del país, más específicamente en las provincias de Corrientes, Misiones, Formosa y Chaco habrá lluvias a partir de la tarde. La temperatura mínima será de 11°C y la máxima de 22°C.

También habrá precipitaciones en La Pampa, Chubut y Rio Negro. La temperatura mínima en la región patagónica será de 1°C y la máxima de 12°C.

HM/ML