¡A cuidar los paraguas! El Sistema Meteorológico Nacional (SMN) lanzó un alerta amarilla por viento para este miércoles 20 en el Área Metropolitana de Buenos Aires, en el que además persistirán las lluvias, en medio del fenómeno conocido como ciclogénesis.

Las precipitaciones que azotaron a la capital porteña y al conurbano bonaerense durante todo el martes continuarán en la madrugada y mañana de este miércoles 20. A ese fenómeno se sumarán vientos fuertes que llevaron al SMN a emitir una alerta amarilla.

De acuerdo al SMN, a partir de la mañana "toda el área indicada irá siendo afectada progresivamente por vientos del sudoeste u oeste, con velocidades de 30 a 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 65 a 80 km/h", que recién cesarán hacia la noche, al igual que la lluvia.

El SMN informó que el mal tiempo seguirá en el AMBA hasta la madrugada y la mañana del miércoles con chaparrones aislados, mientras que por la tarde el cielo estará despejado. La temperatura mínima será de 13 grados y la máxima llegará a los 16 grados.

El interior de la provincia de Buenos Aires y la región litoraleña de Santa Fe y Entre Ríos también se registrarán lluvias y está bajo alerta amarilla por viento. En cambio, en Córdoba y el noroeste de La Pampa solo rige el alerta por ráfagas y, en principio, no se esperan precipitaciones.

Se registraron inundaciones a causa de las intensas tormentas que afectan al Área Metropolitana de Buenos Aires, principalmente en el norte, sur y oeste del conurbano bonaerense, en las localidades de Escobar, Tigre, Villa Celina, Villa Luzuriaga, Ituzaingó, Merlo, Moreno, Morón, Castelar, Quilmes, Lanús, Gerli, Remedios de Escalada y Avellaneda.

De acuerdo a los registros del organismo climatológico, cayeron un total de 80 milímetros de agua en varias zonas del AMBA, lo que superó el promedio histórico de todo agosto.

Recomendaciones para afrontar el viento

Dado el alerta amarilla por viento, el SMN recomienda evitar actividades al aire libre, asegurar los elementos que puedan volarse, mantenerse informado por autoridades y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.



