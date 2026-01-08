En la ciudad de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Buenos Aires (PBA), se pronostica un índice UV máximo de 6, categorizado como "alto", lo que exige el uso de protección solar y evitar la exposición directa durante las horas del mediodía.

Sumado a eso, en las distintas regiones de la Argentina, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé niveles "extremos" en el norte y Cuyo, mientras que el centro mantendrá valores altos, instando a la población a seguir los reportes oficiales diarios.

Qué es el índice UV y por qué es importante para la salud

El Índice UV Solar Mundial (IUV) es una medida estándar internacional que describe la intensidad de la radiación ultravioleta solar en la superficie terrestre. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), este índice se expresa como un valor numérico superior a cero: cuanto más alto es el valor, mayor es la probabilidad de que la piel y los ojos resulten lesionados por el sol, y menor es el tiempo para dicho daño.

Saber este índice es fundamental para la salud pública porque permite a las personas adoptar medidas preventivas proporcionales al riesgo. La escala se divide en categorías: bajo (0-2), moderado (3-5), alto (6-7), muy alto (8-10) y extremo (11 o más). La OMS advierte que a partir de un índice de 3, la protección solar ya es indispensable para evitar lesiones agudas y crónicas en el organismo.

El peligro de los rayos ultravioletas del sol para la salud

La exposición excesiva a la radiación ultravioleta conlleva serios riesgos para la salud humana. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) destaca que los rayos UV pueden causar daños inmediatos como quemaduras solares (eritemas), pero también efectos a largo plazo como el envejecimiento prematuro de la piel y daños en el sistema inmunitario. El peligro más grave es el desarrollo de diversos tipos de cáncer de piel, incluyendo el carcinoma basocelular y el melanoma maligno.

Además de la piel, la visión se ve seriamente afectada por la falta de protección. La OMS estima que hasta el 20% de los casos de cataratas a nivel mundial pueden ser causados o agravados por la exposición solar desmedida. Asimismo, se asocia con otras patologías oculares como el pterigión (crecimiento de tejido sobre la córnea) y la fotoqueratitis, una inflamación de la córnea similar a una quemadura solar en el ojo.

Para mitigar estos riesgos, los organismos internacionales recomiendan limitar el tiempo de permanencia bajo el sol entre las 10 y las 16 horas, momento en que los rayos son más intensos. Es fundamental buscar la sombra y utilizar barreras físicas como sombreros de ala ancha, que protejan orejas y cuello, así como anteojos de sol con filtro UV certificado para resguardar la salud ocular de forma efectiva.

Complementariamente, se aconseja el uso generoso de cremas protectoras de amplio espectro con un factor de protección solar (FPS) de al menos 30. La OPS enfatiza que el protector debe reaplicarse cada dos horas o después de nadar o realizar actividad física, incluso en días nublados, ya que hasta el 80% de la radiación UV puede atravesar las nubes ligeras y causar daños celulares.