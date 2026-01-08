El pronóstico para este jueves 8 de enero indica un cambio en las condiciones meteorológicas generales en Argentina, con un marcado descenso de la temperatura en la región central tras el paso de un frente frío. Se espera una jornada mayormente nublada en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, mientras que en provincias del norte y Cuyo persistirá la inestabilidad con probabilidad de tormentas aisladas.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este jueves 8 de enero

Para la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, se prevé un alivio térmico significativo. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima se ubicará en los 17°C, mientras que la máxima no superará los 25°C. El cielo permanecerá mayormente nublado durante toda la jornada, eliminando la probabilidad de precipitaciones que afectó al área durante los días previos, aunque persistirá la humedad en el ambiente.

Clima jueves 8 de enero

En el resto de la Provincia de Buenos Aires, las condiciones variarán según la zona geográfica. En ciudades como Bahía Blanca, se espera una mínima de 12°C y una máxima de 28°C con cielo parcialmente nublado. Por otro lado, en la Costa Atlántica, específicamente en Mar del Plata, el termómetro oscilará entre los 13°C y los 18°C, reflejando el ingreso de aire más fresco desde el sector sudeste.

Cómo estará el clima en el resto del país

En el norte argentino, la situación climática será más inestable. En la ciudad de Posadas, Misiones, rige una advertencia amarilla por chaparrones y tormentas aisladas, con temperaturas que alcanzarán una máxima de 35°C y un índice UV extremo. El organismo oficial destaca que "se espera a partir del día jueves 8, la ocurrencia de precipitaciones de variada intensidad que podrían dejar importantes acumulados en la región norte".

La región de Cuyo también experimentará cambios. En la provincia de Mendoza, se anticipa una jornada mayormente nublada con lluvias y tormentas, registrando un descenso de temperatura con una máxima de 25°C y mínima de 19°C. En San Luis, se prevé una jornada ventosa e inestable con ráfagas fuertes del sector sureste, manteniendo el promedio de las temperaturas máximas en torno a los 23°C bajo un cielo cubierto.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

Para el viernes 9 de enero, se proyecta un leve ascenso de las temperaturas en el área metropolitana, con una mínima de 20°C y una máxima de 25°C, manteniendo la nubosidad constante. En el centro y norte de la provincia de San Luis, la inestabilidad continuará con probables tormentas aisladas durante la tarde, mientras que el viento rotará hacia el sector este con ráfagas moderadas en gran parte de la región.

Hacia el fin de semana, el Servicio Meteorológico Nacional prevé una mejora general de las condiciones en el centro del país. El sábado 10 se espera un cielo despejado en la región de Cuyo con máximas de 35°C, mientras que en la Capital Federal el tiempo se mantendrá estable. Sin embargo, para el domingo 11 se pronostica el regreso de un calor intenso con temperaturas que podrían alcanzar los 37°C.