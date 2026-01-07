El pronóstico para este miércoles 7 de enero indica una jornada marcada por el calor persistente en el centro del país y condiciones de inestabilidad en diversas regiones. Mientras que en la zona del AMBA se registrarán temperaturas máximas de 30 grados, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigentes alertas por tormentas fuertes y ráfagas de viento que afectarán principalmente al norte, el oeste y la Costa Atlántica bonaerense.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este miércoles 7 de enero

En la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, se prevé una temperatura mínima de 21 grados y una máxima que alcanzará los 30 grados. El cielo permanecerá mayormente nublado durante todo el día, con vientos que rotarán del sector sureste al este. Según el Servicio Meteorológico Nacional, existe una baja probabilidad de precipitaciones, estimada en un 10 por ciento, especialmente hacia la tarde y la noche porteña.

Clima miércoles 7 de enero

Para el resto de la Provincia de Buenos Aires, el panorama presenta variaciones significativas según la zona geográfica. En la Costa Atlántica, ciudades como Mar del Plata enfrentan una alerta amarilla por vientos intensos con ráfagas que podrían alcanzar los 59 kilómetros por hora. En estas localidades balnearias, las temperaturas oscilarán entre los 14 y 22 grados, con alta probabilidad de tormentas aisladas durante la mañana y un marcado aumento de la nubosidad.

Cómo estará el clima en el resto del país

En el norte y el oeste de Argentina, el clima estará condicionado por alertas amarillas debido a tormentas fuertes. Las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca y La Rioja esperan precipitaciones que podrían calmar la ola de calor, con temperaturas máximas descendiendo hasta los 26 grados. En Cuyo, especialmente en San Juan y Mendoza, se prevé fuerte actividad eléctrica y ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora durante la jornada.

La región de la Patagonia presentará condiciones diversas este miércoles. Mientras que en el norte de Neuquén rige un aviso por tormentas, en el sur del país se esperan vientos intensos. En las provincias centrales como Córdoba y San Luis, el mercurio se mantendrá elevado con máximas que podrían tocar los 34 grados, aunque la llegada de nubosidad y vientos inestables desde el sector oeste aportará un alivio temporario hacia el final del día.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

Para los días siguientes, se anticipa un cambio en las condiciones generales debido al ingreso de una masa de aire más fresco. El jueves 8 de enero, la Ciudad de Buenos Aires registrará un descenso térmico con una máxima de 26 grados y ráfagas del este. El Servicio Meteorológico Nacional señala que este alivio se extenderá al viernes 9, manteniendo temperaturas agradables que no superarán los 26 grados en el Área Metropolitana.

Hacia el fin de semana, el pronóstico indica que el tiempo comenzará a estabilizarse en la mayor parte del territorio nacional. En la Costa Atlántica, tras el paso del sistema de mal tiempo, el viernes se presentará con cielo nublado pero sin lluvias y una máxima de 27 grados. En el resto del país, se espera que las tormentas en el NOA pierdan intensidad, permitiendo un ascenso gradual de las temperaturas máximas para el próximo domingo.