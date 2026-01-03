En la ciudad de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Buenos Aires (PBA), se pronostica un índice UV máximo de 11. Este valor se sitúa en la categoría de "extremo", lo que exige medidas de protección rigurosas y estrictas para evitar quemaduras inmediatas y daños graves.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en el norte y la región de Cuyo los niveles treparán hasta los 13 y 14 puntos. En la Patagonia norte, la radiación también será crítica, alcanzando un índice de 11 durante las horas centrales del día y generando riesgo elevado para la salud de todas las personas.

Qué es el índice UV y por qué es importante para la salud

El Índice UV Solar Mundial (IUV) es una medida estándar internacional de la intensidad de la radiación ultravioleta que alcanza la superficie terrestre y permite evaluar riesgos para la salud humana diariamente. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta escala se utiliza para advertir sobre los riesgos de daño celular en la piel y los ojos, clasificando los niveles desde bajo (1-2) hasta extremo (11 o más).

Es vital conocer este índice porque la radiación UV es invisible y no genera una sensación de calor inmediata, a diferencia del calor infrarrojo. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) destaca que el IUV es una herramienta esencial para que la población pueda planificar sus actividades diarias al aire libre y reducir significativamente el riesgo de enfermedades crónicas derivadas del sol.

El peligro de los rayos ultravioletas del sol para la salud

La exposición excesiva a los rayos UV sin protección puede provocar daños agudos y crónicos. De acuerdo con la OMS, las consecuencias inmediatas incluyen quemaduras solares dolorosas, irritación cutánea y fotosensibilidad marcada. A largo plazo, la acumulación de radiación es la causa principal de distintos tipos de cáncer de piel, envejecimiento prematuro del tejido cutáneo y el desarrollo de cataratas u otras patologías oculares graves.

La OPS advierte que incluso en días con nubosidad parcial, la radiación puede ser muy alta, ya que las nubes no bloquean la totalidad de los rayos UV, aumentando así el riesgo de daños cutáneos inmediatos. El daño ocurre de manera silenciosa y acumulativa desde la infancia, por lo que la protección constante es la única barrera efectiva para mitigar estos efectos nocivos en el sistema inmunológico y la salud general.

Recomendaciones para el cuidado personal

Evitar la exposición directa: La OMS recomienda limitar el tiempo al sol entre las 10:00 y las 16:00 horas, cuando los rayos UV son más intensos.

Uso de barreras físicas: Utilizar ropa de trama cerrada, sombreros de ala ancha y anteojos de sol con filtro UV certificado para proteger la piel sensible y los ojos.

Protección química: Aplicar protector solar de amplio espectro (FPS 30 o superior) cada dos horas o después de nadar o transpirar, asegurándose de cubrir áreas olvidadas como orejas y pies.

