Para la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense este lunes 9 de marzo se pronostica un índice UV máximo de 9, considerado "muy alto". Es fundamental evitar la exposición directa al sol entre las 10 y las 16 horas.

El Servicio Meteorológico Nacional informa que en el norte del país, como en Posadas, el índice alcanzará niveles "extremos", mientras que en la región pampeana y Cuyo se mantendrá en valores "muy altos" a pesar de la nubosidad.

Qué es el índice UV y por qué es importante para la salud

El Índice UV (IUV) es una medida de la intensidad de la radiación ultravioleta proveniente del sol en la superficie terrestre. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), este indicador se expresa como un valor numérico a partir de cero: cuanto más alto es el número, mayor es la probabilidad de que la exposición al sol provoque lesiones cutáneas y oculares en menos tiempo.

Rayos UV

Es una herramienta de alerta esencial porque la radiación UV es invisible al ojo humano y no genera calor inmediato, lo que puede llevar a una falsa sensación de seguridad. Conocer el nivel del día permite a la población tomar decisiones informadas sobre su protección, adaptando la vestimenta y el uso de filtros solares según la escala establecida por la OPS, que categoriza los niveles desde bajos (1-2) hasta extremos (11 o más).

El peligro de los rayos ultravioletas del sol para la salud

La exposición prolongada y sin protección a los rayos ultravioleta puede causar daños graves y acumulativos. La OMS advierte que las consecuencias inmediatas incluyen quemaduras solares dolorosas, mientras que a largo plazo aumenta significativamente el riesgo de desarrollar distintos tipos de cáncer de piel, así como un envejecimiento prematuro del tejido cutáneo conocido como fotoenvejecimiento.

Además de los daños en la piel, la radiación UV afecta la salud ocular, pudiendo provocar cataratas y otras inflamaciones de la córnea. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala que incluso en días nublados, hasta el 80% de la radiación puede atravesar las nubes, por lo que el riesgo persiste aunque el cielo no esté completamente despejado o la temperatura sea agradable.

Para mitigar estos riesgos, se recomienda limitar el tiempo de exposición durante las horas de mayor intensidad, generalmente entre las 10 y las 16. Es aconsejable buscar la sombra y utilizar prendas de vestir que cubran la mayor parte del cuerpo, sombreros de ala ancha y anteojos de sol con filtro UV certificado para proteger los ojos de daños irreversibles.

Asimismo, es imprescindible la aplicación de protectores solares de amplio espectro con un factor de protección (FPS) de 30 o superior en todas las áreas de la piel expuestas. Estos deben aplicarse generosamente cada dos horas, o con mayor frecuencia si se realiza actividad física, se nada o hay sudoración excesiva, siguiendo las guías internacionales de prevención de enfermedades no transmisibles.