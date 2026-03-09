Argentina inicia la semana con un escenario meteorológico dividido entre la estabilidad del área central y fenómenos de intensidad en el interior. En la Ciudad de Buenos Aires y alrededores se espera un día templado sin precipitaciones, con nubosidad variable. Por el contrario, el Servicio Meteorológico Nacional ha emitido alertas de nivel naranja y amarillo por tormentas severas que afectarán a diversas regiones del centro y oeste.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este lunes 9 de marzo

Para la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, el Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada con cielo mayormente nublado durante el día y parcialmente nublado hacia la noche. La temperatura mínima se ubicará en los 18°C, mientras que la máxima alcanzará los 24°C. Según el organismo, se esperan condiciones de tiempo estable y no se prevén precipitaciones para este lunes. La humedad promedio rondará el 51%, manteniendo un ambiente agradable sin extremos térmicos significativos.

Alerta por radiación UV muy alta en Argentina: el sol representa un riesgo para la salud este lunes

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Clima lunes 9 de marzo

En el interior de la Provincia de Buenos Aires, el panorama presenta variaciones según la zona. En sectores de la costa atlántica, como Mar del Plata, se registrarán temperaturas entre los 16°C y 20°C con vientos moderados del noreste. Aunque predominará la nubosidad, la probabilidad de lluvias es nula.

Cómo estará el clima en el resto del país

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por tormentas severas para sectores de Mendoza, San Luis, La Pampa, Córdoba, Neuquén y Río Negro. El organismo advirtió que “se esperan tormentas con abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ráfagas y probable caída de granizo”. Las autoridades recomiendan extremar las precauciones ante fenómenos con capacidad de daño.

El misterio de los abanicos en Dimorphos: cómo el Sol impulsa un bombardeo de rocas entre asteroides

En la Patagonia, el clima será más fresco y ventoso; Santa Cruz prevé una máxima de 12°C y una mínima de 7°C, con vientos del oeste que podrían superar los 90 km/h en áreas costeras.

En el norte argentino, las temperaturas continuarán siendo elevadas. Misiones registrará máximas de hasta 34°C, mientras que en Jujuy y Salta las marcas oscilarán entre los 15°C de mínima y 26°C de máxima.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

La tendencia para los próximos días en el AMBA indica un leve ascenso de la temperatura. Para el martes 10 de marzo se espera una mínima de 18°C y una máxima de 25°C con cielo algo nublado. El miércoles 11, las marcas térmicas subirán hasta los 27°C, manteniendo la ausencia de lluvias. El Servicio Meteorológico Nacional proyecta que estas condiciones de buen tiempo persistirán al menos hasta el jueves en la región central.

Hacia el final de la semana, se anticipa un repunte del calor en el centro y norte del país. Para el viernes 13, las máximas en Buenos Aires podrían alcanzar los 28°C, mientras que en el Litoral se esperan valores superiores a los 32°C. A pesar de la estabilidad inicial, no se descartan nuevos eventos de inestabilidad localizados en la zona cordillerana debido al ingreso de frentes fríos desde el sur.