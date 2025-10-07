Para este martes 7 de octubre se espera una jornada con condiciones climáticas variadas a lo largo del territorio argentino. Mientras que en la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires se afianza un clima primaveral con temperaturas agradables, la región patagónica se encuentra bajo alerta por vientos intensos. El norte del país, por su parte, continuará con valores térmicos elevados.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este martes 7 de octubre

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el Conurbano bonaerense se prevé una jornada con cielo parcialmente nublado y temperaturas en ascenso. La mínima se ubicará en torno a los 14°C y la máxima alcanzará los 23°C. No se esperan precipitaciones y la humedad se mantendrá en niveles moderados, configurando un día ideal para disfrutar al aire libre.

Para el resto de la provincia de Buenos Aires, las condiciones serán similares. En la costa atlántica, las máximas rondarán los 20°C con vientos leves del sector norte. Hacia el interior provincial, las temperaturas serán ligeramente superiores, con picos de hasta 25°C en la zona oeste, manteniéndose el cielo con nubosidad variable y sin pronóstico de lluvias.

Cómo estará el clima en el resto del país

El norte argentino continuará con un marcado ascenso de las temperaturas, con máximas que podrían superar los 32°C en provincias como Formosa y Chaco. Se espera una jornada a pleno sol en el Noroeste, mientras que en el Noreste podría aumentar la nubosidad hacia la tarde, aunque con baja probabilidad de precipitaciones. Se recomienda tomar precauciones por el alto índice de radiación UV.

La región de Cuyo presentará buenas condiciones meteorológicas, con cielo despejado y temperaturas máximas que oscilarán entre los 25°C y 28°C. En la Patagonia, el Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una alerta por vientos fuertes del sector oeste con ráfagas que podrían superar los 90 km/h, especialmente en las zonas cordilleranas y el sur de Chubut y Santa Cruz.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

Para los próximos días, se espera que las temperaturas continúen en ascenso en la franja central y norte del país. En la Capital Federal y sus alrededores, las máximas podrían alcanzar los 27°C entre el miércoles y el jueves, con condiciones de tiempo estables y soleadas. Se prevé un aumento de la inestabilidad hacia el fin de semana con probabilidad de algunas lluvias.

En el resto del territorio, el sistema de alta presión mantendrá el buen tiempo en la mayor parte del centro y norte. Sin embargo, en la Patagonia, el pasaje de un nuevo frente frío a partir del jueves podría ocasionar precipitaciones en forma de lluvia y nieve sobre la cordillera, acompañado de un descenso de las temperaturas y vientos persistentes.

