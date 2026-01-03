El clima para este sábado 3 de enero de 2026 estará marcado por un alivio térmico en la zona central del país y condiciones inestables en el norte. En la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense se espera una jornada con nubosidad variable y vientos del sector sur. Por el contrario, varias provincias del norte argentino mantienen avisos por tormentas fuertes y calor.

El clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires el 3 de enero

En la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada agradable tras la reciente ola de calor. La temperatura mínima se ubicará en los 17 grados, mientras que la máxima alcanzará los 26 grados. El cielo permanecerá algo nublado durante todo el día, con vientos moderados del sector sur que aportarán ráfagas de aire fresco en el área metropolitana.

El alivio llegó al centro del país mientras persiste el calor extremo y tormentas en el norte

Para el resto de la Provincia de Buenos Aires, las condiciones serán similares con un marcado descenso de los registros térmicos. No se esperan precipitaciones significativas en la Capital Federal ni en las localidades vecinas, consolidando un inicio de fin de semana estable. El índice UV se mantendrá en niveles muy altos al mediodía, por lo que las autoridades recomiendan protección solar a pesar de la temperatura moderada en Buenos Aires.

Índice Rayos UV

Cómo estará el clima en el resto del país

En el norte de Argentina, provincias como Formosa, Chaco y Santiago del Estero continuarán percibiendo valores elevados, con máximas que podrían rozar los 32 grados y condiciones de alta humedad. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas por tormentas aisladas para estas regiones, las cuales podrían estar acompañadas de actividad eléctrica.

En la zona de Cuyo, Mendoza prevé una máxima de 33 grados con ingreso de un sistema frontal.

Por su parte, la región patagónica experimentará un clima más frío y ventoso. En Tierra del Fuego, las temperaturas mínimas caerán significativamente, mientras que en Santa Cruz se esperan vientos intensos del sector oeste.

En la Mesopotamia, específicamente en Misiones, se pronostican chaparrones vespertinos y un índice UV extremo, según datos de la OPAD, que calificó la jornada como "calurosa y húmeda" para la ciudad de Posadas.

Cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

El pronóstico extendido indica que el alivio en la zona central será breve. Para el domingo 4 de enero, se espera que el cielo esté ligeramente nublado en la CABA, con una mínima de 17 y una máxima que ascenderá a los 28 grados. El lunes 5, la temperatura continuará su escalada alcanzando los 30 grados, marcando el retorno paulatino del ambiente caluroso característico de la temporada estival bonaerense.

A nivel nacional, el quiebre definitivo de la seguidilla de días sofocantes se consolidaría recién hacia el martes 6 de enero. Para esa fecha, se proyecta un descenso más generalizado en las marcas térmicas de todo el territorio nacional, con máximas que no superarían los 25 grados en el centro del país. No obstante, el SMN recomienda seguir las actualizaciones diarias ante la posible formación de nuevos núcleos de tormentas eléctricas.