El viernes 2 de enero de 2026 presentará un escenario meteorológico dividido en Argentina. Mientras la región central, incluyendo la Ciudad de Buenos Aires, experimentará un marcado descenso de temperatura tras la ola de calor de fin de año, el norte del país mantendrá registros extremos cercanos a los 40°C. Se esperan tormentas en el noreste y vientos fuertes en diversos sectores del territorio nacional.

Cómo estará el clima en el AMBA este viernes 2 de enero

En la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, se espera una jornada con condiciones estables y un respiro térmico significativo. La temperatura mínima se ubicará en los 19°C, mientras que la máxima alcanzará apenas los 27°C. El cielo se presentará de parcialmente a algo nublado, con vientos predominantes del sector este con velocidades constantes de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Alerta por radiación extrema en el inicio del año: el índice UV alcanzará niveles peligrosos en gran parte del país

Para el resto de la Provincia de Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa un clima similar, sin probabilidades de precipitaciones tras el paso de la inestabilidad de año nuevo. Las zonas del sur bonaerense podrían registrar ráfagas de viento del sudeste.

En localidades del interior, como Pehuajó y Azul, las marcas térmicas se alejarán de los 37°C registrados previamente, consolidando un ambiente más templado y seco.

Cómo estará el clima en el resto del país

El norte argentino continuará bajo la influencia de una masa de aire caluroso. En provincias como Formosa, Chaco y Santiago del Estero, la temperatura trepará hasta los 39°C. Por su parte, la región del NOA, específicamente en Salta y Jujuy, presentará tormentas que evolucionarán a lluvias continuas durante la jornada. En la región de Cuyo, San Juan registrará máximas de 37°C con nubosidad variable y posibles precipitaciones.

Ola de calor extrema en Buenos Aires y alertas por tormentas intensas en el norte del país para Año Nuevo

En la Patagonia, el centro y norte de la región mostrarán cielo parcialmente nublado con temperaturas moderadas. Sin embargo, en Tierra del Fuego, el ingreso de un frente frío y lluvias provocará que el termómetro no supere los 9°C. El organismo oficial mantiene bajo vigilancia la zona cordillerana desde La Rioja hasta la Puna, donde las lluvias coparán gran parte del área durante las primeras horas del viernes.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

El sábado 3 de enero mantendrá la tendencia de alivio en la zona central del país. En Capital Federal se prevé una mínima de 18°C y una máxima de 28°C con cielo algo nublado. No obstante, en la Mesopotamia, provincias como Corrientes y Misiones continuarán con condiciones de inestabilidad, calor y humedad, con riesgo de chaparrones dispersos por la tarde y un índice UV que alcanzará niveles extremos.

Hacia el domingo 4 de enero, se espera un leve ascenso de las temperaturas máximas en la región pampeana, alcanzando los 29°C bajo cielos despejados. El alivio definitivo frente a la seguidilla de días sofocantes se consolidará recién hacia el martes 6 de enero, cuando se proyecta que las temperaturas máximas desciendan hasta los 25°C en el área metropolitana, marcando un quiebre respecto a los valores extremos iniciales.