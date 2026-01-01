Tormenta trágica en un peaje en Córdoba: el viento derribó cabinas que mataron a un trabajador

Un trabajador de peaje murió este jueves cuando varias cabinas fueron derribadas por un furioso temporal de viento y lluvia en la Estación Juárez Celman, sobre la ruta 9 en el departamento Colón, al norte de la ciudad de Córdoba.

La víctima fue identificada como Jorge Giannineto, de 61 años, que estaba dejando su puesto de trabajo, como decíamos sobre Ruta Nacional 9 Norte, cuando la trmenta arreciaba este jueves y justo en ese momento tres de las cabinas de cobro del lugar no pudieron soportar la violencia del vendaval y cedieron para caer de costado. Una de esas estructuras golpeó al trabajador de la estación, causándole la muerte.por la acción del viento y una de las mismas lo golpeó violentamente, causándole la muerte.

La empresa concesionaria de esa vía de tránsito, Caminos de las Sierras, interrumpió parcialmente la circulación sobre ese sector de la traza luego del trágico episodio, e interviene en el caso a cargo de la investigación la Fiscalía de Instrucción de feria.

En tanto, y también como consecuencias de la feroz tormenta que se abatió este este jueves sobre ese sector de la provincia de Córdoba, una mujer resultó con heridas de diversa consideración y fue trasladada al Hospital Vélez Sarsfield, aunque se encuentra fuera de peligro.

La tormenta fue el corolario de otra jornada agobiante en la ciudad de Córdoba y sus alrededores, con una temperatura que llegó a los 38 grados, pero el clima empezó a cambiar de manera notoria poco después de la 16, dando paso al termporal de viento y lluvia que luego derivaría en la tremenda situación del peaje en Estación Juárez Celman. La tormenta tuvo momentos de granizo y anegó arterias de la capital provinicial.

