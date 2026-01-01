En la ciudad de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Buenos Aires (PBA), se pronostica un índice UV extremo, con valores que alcanzarán el nivel 11 entre las 11 y las 16 horas. Es vital evitar la exposición solar directa para prevenir daños en la piel.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el norte y Cuyo enfrentarán niveles de radiación de hasta 14. En la Patagonia, el índice será muy alto, mientras que en la Mesopotamia se esperan picos extremos durante toda la jornada festiva.

Inicio de 2026 con alivio térmico en Buenos Aires y tormentas persistentes en el norte argentino

Qué es el índice UV y por qué es importante para la salud

El Índice UV Solar Mundial (IUV) es una medida estándar de la intensidad de la radiación ultravioleta que alcanza la superficie terrestre en un lugar y momento determinados. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta escala numérica comienza en cero y, a medida que aumenta el valor, mayor es el potencial de daño para la piel y los ojos. Los niveles se categorizan en bajo (1-2), moderado (3-5), alto (6-7), muy alto (8-10) y extremo (11 o más), indicando la rapidez de las lesiones.

Rayos UV

Es fundamental conocer este índice porque la radiación UV es invisible y no se siente como el calor infrarrojo; por lo tanto, una persona puede sufrir daños severos sin percibirlo inmediatamente. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) destaca que el IUV es una herramienta educativa clave para que la población adopte medidas preventivas. Al consultar este dato diariamente, los ciudadanos pueden planificar sus actividades al aire libre y reducir los riesgos de sobreexposición.

El peligro de los rayos ultravioletas del sol para la salud

La exposición excesiva a la radiación UV conlleva riesgos significativos para la salud a corto y largo plazo. De acuerdo con la OMS, los efectos inmediatos incluyen el eritema (quemaduras solares) y la fotosensibilidad. Sin embargo, las consecuencias más graves se acumulan con el tiempo, manifestándose como envejecimiento prematuro de la piel, pérdida de elasticidad y, fundamentalmente, un aumento drástico en las probabilidades de desarrollar diversos tipos de cáncer de piel, como el carcinoma basocelular y el melanoma maligno.

Además de los efectos cutáneos, los ojos son particularmente vulnerables. La OPS advierte que la exposición prolongada sin protección puede causar fotoqueratitis, cataratas y degeneración macular, afecciones que comprometen la visión de forma irreversible. Asimismo, la radiación UV puede debilitar el sistema inmunológico, reduciendo la capacidad del cuerpo para defenderse contra ciertas enfermedades y permitiendo que las células dañadas se multipliquen con mayor facilidad.

Para mitigar estos riesgos, los organismos internacionales recomiendan seguir pautas estrictas de cuidado personal. La medida más efectiva es limitar la exposición solar entre las 1 y las 16, cuando los rayos caen de forma más directa. Se sugiere buscar la sombra y utilizar barreras físicas como ropa de tejidos cerrados que cubra brazos y piernas, sombreros de ala ancha que protejan cara y cuello, y anteojos de sol con filtro UV certificado para resguardar la salud ocular.

Complementariamente, el uso de protector solar de amplio espectro es indispensable. La OMS aconseja aplicar productos con un factor de protección (FPS) de al menos 30 en todas las áreas de la piel expuestas, renovando la aplicación cada dos horas o después de nadar o transpirar. Es importante recordar que las superficies como el agua y la arena reflejan la radiación, aumentando la intensidad del impacto, por lo que la protección debe mantenerse incluso bajo una sombrilla.