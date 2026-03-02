Para la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense este lunes 2 de marzo se pronostica un índice UV máximo de 8, alcanzando la categoría de "muy alto". Se recomienda evitar la exposición directa al sol, especialmente durante las horas del mediodía.

En el resto del país, el Servicio Meteorológico Nacional prevé niveles "extremos" en el NOA y Cuyo, con valores superiores a 11. En la región pampeana y el litoral oscilarán entre 8 y 10, mientras que en la Patagonia serán moderados.

Qué es el índice UV y por qué es importante para la salud

El Índice UV (IUV) es una medida estándar internacional de la intensidad de la radiación ultravioleta producida por el sol en un lugar y momento determinados. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), este indicador se expresa en una escala numérica que comienza en 0 y no tiene un límite superior; cuanto más alto es el número, mayor es la probabilidad de sufrir lesiones cutáneas y oculares en menos tiempo.

Rayos UV

Conocer el índice UV es fundamental para que la población pueda adoptar medidas de autoprotección adecuadas. Los niveles se agrupan en categorías: bajo (1-2), moderado (3-5), alto (6-7), muy alto (8-10) y extremo (11 o más). Al estar informados, los ciudadanos pueden ajustar sus actividades al aire libre y reducir el riesgo de enfermedades crónicas derivadas de la sobreexposición solar acumulada a lo largo de la vida.

El peligro de los rayos ultravioletas del sol para la salud

La exposición excesiva a la radiación ultravioleta representa una amenaza seria para el organismo. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), los efectos inmediatos incluyen quemaduras solares dolorosas, pero los daños a largo plazo son los más preocupantes. La radiación UV es el principal factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de piel, provoca el envejecimiento prematuro del tejido cutáneo y puede causar daños oculares graves, como cataratas y pterigión.

Además de los efectos en la piel y los ojos, la OMS advierte que la radiación UV puede debilitar el sistema inmunitario, reduciendo la capacidad del cuerpo para combatir ciertas enfermedades. Es importante destacar que los daños por rayos UV son acumulativos; esto significa que las quemaduras sufridas durante la infancia y la juventud aumentan significativamente el riesgo de padecer patologías graves en la edad adulta.

Para protegerse de estos riesgos, los organismos internacionales recomiendan limitar el tiempo de permanencia al sol entre las 10 y las 16, cuando los rayos son más intensos. Es esencial buscar la sombra y utilizar elementos de protección física como sombreros de ala ancha, anteojos con filtro UV certificado y ropa de trama cerrada que cubra la mayor parte del cuerpo posible.

Asimismo, se debe aplicar protector solar de amplio espectro con un factor de protección (FPS) de al menos 30 en todas las áreas expuestas, reaplicándolo cada dos horas o después de nadar o sudar. La OPS subraya que incluso en días nublados la radiación puede ser alta, por lo que las medidas de cuidado deben mantenerse independientemente de la visibilidad directa del sol o la sensación térmica.