Este lunes 2 de marzo se espera una jornada de calor persistente en la zona central de Argentina, con temperaturas máximas que alcanzarán los 31°C en el área metropolitana. Según el Servicio Meteorológico Nacional, rigen alertas por tormentas, lluvias y vientos en diversas provincias del interior, mientras que en Tierra del Fuego se prevé un fenómeno de lluvias abundantes con acumulados significativos durante gran parte del día.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este lunes 2 de marzo

En la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, el lunes comenzará con cielo despejado y una temperatura mínima de 22°C. Durante la tarde, la máxima trepará hasta los 31°C bajo condiciones de cielo parcialmente nublado. No se esperan precipitaciones para la Capital Federal en esta jornada, manteniendo un ambiente caluroso y seco con vientos leves provenientes principalmente del sector norte y noreste.

Argentina bajo alerta por radiación UV "muy alta" y "extrema": los riesgos de la exposición al sol este lunes

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Clima lunes 2 de marzo

En el resto de la Provincia de Buenos Aires, el panorama es variado. En localidades como Tandil se prevé una máxima de 29°C con humedad promedio del 74%. Por su parte, en Mar del Plata se espera un día apto para la playa con temperaturas similares, aunque con presencia de ráfagas de viento. En algunos sectores del sudoeste bonaerense persiste la vigilancia por posibles tormentas aisladas hacia el final del día.

Cómo estará el clima en el resto del país

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas para 13 provincias argentinas.

-Catamarca: alerta amarilla por vientos al sur de la provincia.

-La Rioja: alerta amarilla por vientos y tormentas al sur de la provincia.

-San Juan: alerta amarilla por vientos al oeste y por tormentas en el este de la provincia.

-San Luis: alerta amarilla en todo el territorio provincial por vientos y tormentas.

-Córdoba: alerta amarilla en casi todo el territorio por tormentas.

-Buenos Aires: alerta amarilla en el noroeste y centro de la provincia por tormentas, mientras que todo el oeste y sur del territorio tiene alerta por tormentas y viento.

-Mendoza: alerta amarilla en el noroeste por viento, en el sur por viento zonda, y en casi todo el resto de la provincia por tormentas y vientos.

-La Pampa: alerta amarilla por tormentas en casi todo el territorio provincial, excepto el oeste.

-Neuquén: alerta naranja por lluvias en la zona cordillera norte, y alerta amarilla por lluvias en la zona cordillera sur.

-Río Negro: alerta amarilla por tormentas en la mitad este de la provincia.

-Chubut: alerta amarilla por vientos en toda la franja sur de la provincia.

-Santa Cruz: alerta amarilla por vientos en la mitad norte de la provincia, y alerta naranja por lluvias en la zona costera del sur, incluido Río Gallegos.

-Tierra del Fuego: alerta naranja por lluvias en todo el territorio provincial.

Descubren en Inglaterra un fósil de 350 millones de años cuya forma parece una sonrisa humana

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

Para el martes 3 de marzo, la Ciudad de Buenos Aires mantendrá temperaturas entre los 22°C y 30°C con nubosidad en aumento. El calor persistirá el miércoles 4, alcanzando una máxima de 30°C antes del ingreso de un frente de inestabilidad. Se prevé que el clima cambie drásticamente el jueves 5 de marzo, con la llegada de tormentas fuertes al AMBA y un descenso térmico significativo.

Hacia el final de la semana, las precipitaciones se desplazarán hacia el norte y el este del país. El viernes 6 de marzo se espera una mínima de 19°C y una máxima de 24°C en Buenos Aires, con cielo mayormente nublado. En el resto de Argentina, la neutralidad del fenómeno ENOS favorecerá la ocurrencia de sistemas de corta duración, generando variabilidad climática y tormentas puntuales en las regiones del NOA y Cuyo.