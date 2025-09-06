El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó sol, ambiente de muy frío a fresco en toda la Provincia de Buenos Aires para este domingo 7 de septiembre, día que se realizarán las Elecciones Legislativas en el territorio bonaerense.

Según la SMN, la madrugada del domingo iniciará con unos 9°C, mientras que hacia la mañana el cielo estará algo nublado, con temperaturas rondando en los 8°C y el viento leve a moderado del noreste.

Durante la tarde, la temperatura subirá hasta los 16°C con un cielo parcialmente nublado. El viento continuará soplando desde el noroeste, con velocidades entre 13 y 22 km/h. Con la llegada de la noche, las condiciones continuarán estables, con nubosidad en aumento – mayormente nublado – y una temperatura que estará en los 16°C.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Por su parte, Meteorored pronosticó para la zona del sudoeste de la PBA, que habrá temperaturas bajas en los siguientes lugares: Bahía Blanca 6°C, Monte Hermoso 5°C, Tornquist 3°C, Sierra de la Ventana 2°C, Cnel. Pringles 1°C, con fuertes heladas.

En el sudeste, ciudades costeras como Necochea, Mar del Plata, Miramar, Villa Gesell y alrededores tendrán mínimas de entre 4 y 6°C, mientras que para Tandil, Lobería, Olavarría, Ayacucho, Azul y alrededores, amanecerá con heladas y valores mínimos entre 0 y 4°C.

Otros de los lugares que mantendrán las temperaturas bajas son Junín, Gral. Villegas, Pehuajó, Baradero, Pergamino y alrededores, entre 3 y 6°C con cielo despejado.

Durante la jornada electoral, se recomienda a los bonaerenses acudir a las urnas con abrigos ya que los valores se mantendrán entre los 5 y 8°C, con cielo despejado y viento noreste que se irá intensificando con el correr de la tarde.

MC.