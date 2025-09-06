El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó sol, ambiente de muy frío a fresco en toda la Provincia de Buenos Aires para este domingo 7 de septiembre, día que se realizarán las Elecciones Legislativas en el territorio bonaerense.
Según la SMN, la madrugada del domingo iniciará con unos 9°C, mientras que hacia la mañana el cielo estará algo nublado, con temperaturas rondando en los 8°C y el viento leve a moderado del noreste.
Durante la tarde, la temperatura subirá hasta los 16°C con un cielo parcialmente nublado. El viento continuará soplando desde el noroeste, con velocidades entre 13 y 22 km/h. Con la llegada de la noche, las condiciones continuarán estables, con nubosidad en aumento – mayormente nublado – y una temperatura que estará en los 16°C.
Por su parte, Meteorored pronosticó para la zona del sudoeste de la PBA, que habrá temperaturas bajas en los siguientes lugares: Bahía Blanca 6°C, Monte Hermoso 5°C, Tornquist 3°C, Sierra de la Ventana 2°C, Cnel. Pringles 1°C, con fuertes heladas.
En el sudeste, ciudades costeras como Necochea, Mar del Plata, Miramar, Villa Gesell y alrededores tendrán mínimas de entre 4 y 6°C, mientras que para Tandil, Lobería, Olavarría, Ayacucho, Azul y alrededores, amanecerá con heladas y valores mínimos entre 0 y 4°C.
Otros de los lugares que mantendrán las temperaturas bajas son Junín, Gral. Villegas, Pehuajó, Baradero, Pergamino y alrededores, entre 3 y 6°C con cielo despejado.
Durante la jornada electoral, se recomienda a los bonaerenses acudir a las urnas con abrigos ya que los valores se mantendrán entre los 5 y 8°C, con cielo despejado y viento noreste que se irá intensificando con el correr de la tarde.
MC.