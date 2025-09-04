El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este jueves 4 de septiembre una jornada de cielo mayormente despejada, pero con la vuelta del frío en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

Se anticipa que el día se presente con cielo algo nublado, una mínima de 3 y una máxima de 12, siendo el más frío de la semana.

Además, según el SMN, en algunas zonas de la Provincia de Buenos Aires la temperatura podría descender hasta los 0 grados este jueves. Las localidades en las que se prevé esta temperatura son: La Plata, Cañuelas, Punta Indio, Luján, Zárate, San Antonio de Areco, San Pedro, Pergamino, Junín y Chacabuco.

El pronóstico para el AMBA

El informe del tiempo indica que, durante la mañana de este jueves 4 de septiembre, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el cielo estará completamente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 10 grados, pudiendo alcanzar los 12 grados al mediodía.

De acuerdo al SMN, los vientos entonces llegarán desde el norte a una velocidad de entre 6 y 19 kilómetros por hora, con ráfagas hasta 34. La humedad será del 68%.

El informe de los meteorólogos estima que, para la tarde de este jueves, el cielo continuará despejado. En horas de la siesta, la temperatura alcanzará los 13 grados de máxima.

Llegada la noche, el tiempo descenderá hasta los 6 grados, sin presencia de lluvias ni tormentas. El sol saldrá a las 7:08 y se esconderá a las 18:38.

