Este lunes 9 de febrero de 2026 se presenta con condiciones climáticas diversas en el territorio argentino. Según el Servicio Meteorológico Nacional, se espera un ascenso de las temperaturas en la región central, afectando especialmente a la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. En simultáneo, el extremo sur del país registrará ráfagas de viento muy fuertes, mientras que Cuyo mantiene cierta inestabilidad con probabilidad de chaparrones aislados.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este lunes 9 de febrero

En la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense se prevé una jornada con cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre una mínima de 22°C y una máxima de 28°C. Según los reportes locales, la probabilidad de precipitaciones en el AMBA durante el día es de un 35%, con vientos predominantes del sector noroeste.

Clima lunes 9 de febrero

Para el resto de la Provincia de Buenos Aires el panorama es similar, con focos de calor en el norte. En áreas como Punta Rasa, se estima una máxima de 26°C y una humedad promedio del 77%. El Servicio Meteorológico Nacional indica que no se esperan lluvias importantes para esta franja costera, manteniendo vientos moderados de 27 km/h provenientes del sector norte durante gran parte del lunes.

Cómo estará el clima en el resto del país

En el resto de la Argentina, la provincia de Misiones enfrentará condiciones de riesgo extremo por índice UV y peligro de incendios, con máximas que alcanzarán los 35°C en Posadas. Por otro lado, en la región de Cuyo, específicamente en San Luis, rige un alerta meteorológica por tormentas vigente hasta el mediodía, con ráfagas fuertes del sureste y un leve descenso en las marcas térmicas generales.

En la Patagonia, la ciudad de Río Gallegos experimentará un clima ventoso con ráfagas que podrían alcanzar los 87 km/h. Las temperaturas en el extremo sur serán más frescas, con una máxima estimada en 19°C y una mínima de 10°C. Se prevé un 40% de probabilidad de lluvias débiles durante la tarde, bajo la influencia de vientos persistentes del sector oeste que rotarán al sudoeste hacia la noche.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

Para el martes 10 de febrero, se anticipa un aumento generalizado de la temperatura en la zona núcleo y el Litoral. En Buenos Aires, el termómetro podría trepar hasta los 35°C bajo un cielo mayormente despejado. En provincias como Santa Fe y Mendoza, las máximas también irán en ascenso, alcanzando los 38°C y 35°C respectivamente, consolidando una breve pero intensa ola de calor en el centro del país.

Hacia el miércoles 11 de febrero, el avance de un frente frío provocará un nuevo descenso de las temperaturas y el regreso de la inestabilidad. Se esperan tormentas en la madrugada para las regiones de Cuyo y el centro bonaerense, con máximas que bajarán a los 28°C. El Servicio Meteorológico Nacional mantendrá la vigilancia sobre el desarrollo de estos fenómenos que podrían incluir actividad eléctrica y ráfagas en sectores del Litoral.