El último domingo del año presentará condiciones meteorológicas marcadas por el calor intenso en la región central y fenómenos de inestabilidad en el norte. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el Área Metropolitana de Buenos Aires mantendrá temperaturas elevadas sin alertas vigentes. En contraste, sectores de Tucumán y el noreste del país registrarán tormentas con ráfagas de viento y actividad eléctrica durante la madrugada.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este 28 de diciembre

En la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense se espera una jornada de calor estable con cielo parcialmente nublado. La temperatura mínima se ubicará en los 21°C, mientras que la máxima alcanzará los 32°C en horas de la tarde. Los vientos soplarán leves desde el sector noreste, manteniendo un ambiente caluroso y húmedo pero sin probabilidades significativas de precipitaciones para la Capital Federal.

En el resto de la Provincia de Buenos Aires predominarán condiciones similares con marcas térmicas que oscilarán entre los 30°C y 33°C. La Costa Atlántica registrará nubosidad variable con vientos del sector este. Aunque no se prevén tormentas severas, la humedad relativa se mantendrá elevada, incrementando la sensación térmica. Es fundamental mantener la hidratación y evitar la exposición solar directa durante las horas de mayor radiación.

Cómo estará el clima en el resto del país

El norte argentino, específicamente la provincia de Tucumán, arranca el domingo bajo alerta amarilla por tormentas fuertes. Se prevé abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas de hasta 90 km/h y ocasional caída de granizo durante la madrugada. Las temperaturas en el NOA y el NEA continuarán siendo elevadas, con máximas que rondarán los 34°C en ciudades como Posadas y Santa Rosa, acompañadas de inestabilidad.

En la región patagónica el panorama es diferente, con temperaturas más moderadas y vientos intensos. Mientras que en el centro del país, provincias como Santa Fe y Córdoba experimentarán un cielo mayormente nublado con posibilidad de chaparrones aislados. En estas zonas, se espera un descenso leve de las temperaturas máximas respecto al sábado, situándose entre los 26°C y 30°C debido al incremento de la cobertura nubosa persistente.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

Para el lunes 29 de diciembre, se anticipa una continuidad del ascenso térmico en gran parte del territorio nacional. En la zona central, las mínimas rondarán los 18°C y las máximas escalarán nuevamente hasta los 35°C bajo un cielo despejado. La inestabilidad se desplazará hacia el noreste, donde podrían persistir tormentas aisladas. El viento rotará al sector sur/suroeste hacia el final de la jornada de forma leve.

Hacia el martes 30 de diciembre, el calor se intensificará con máximas previstas de 37°C en el AMBA y valores superiores en el norte del país. Este cierre de año está caracterizado por una masa de aire cálido que mantendrá las marcas térmicas por encima de lo normal. El Servicio Meteorológico Nacional recomienda seguir las actualizaciones ante posibles alertas por calor extremo y mantener precauciones por los elevados índices UV.

