Este lunes 5 de enero de 2026 se presenta con condiciones climáticas diversas en todo el territorio argentino. Mientras que en la región central se espera un ascenso paulatino de la temperatura con cielos mayormente despejados, el Servicio Meteorológico Nacional ha emitido alertas amarillas por tormentas y vientos fuertes que afectarán a varias provincias del oeste, centro y la Patagonia, con fenómenos de variada intensidad.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este lunes 5 de enero

Para la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense se prevé una jornada de tiempo estable y caluroso. Según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima se ubicará en torno a los 18°C, mientras que la máxima alcanzará los 30°C hacia la tarde. El cielo permanecerá mayormente despejado, con vientos moderados provenientes del sector este, rotando levemente hacia el noreste al finalizar el día.

Radiación extrema en gran parte del país: el índice UV alcanzará niveles de riesgo muy alto para la salud

Clima lunes 5 de enero

En el resto de la Provincia de Buenos Aires, las condiciones serán similares, predominando el buen tiempo en la zona norte y centro. No obstante, para sectores de la Costa Atlántica se espera una jornada con nubosidad variable. Las autoridades recomiendan precaución ante el índice UV elevado típico de la temporada estival en Capital Federal, sugiriendo evitar la exposición solar directa en las horas pico de mayor radiación térmica.

Cómo estará el clima en el resto del país

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas por tormentas aisladas de variada intensidad para las provincias de Mendoza, San Luis, La Pampa, Neuquén y Río Negro. El organismo indicó que "estas podrían estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h".

Alerta amarilla lunes 5 de enero

En la región patagónica, específicamente en la costa de Chubut y Comodoro Rivadavia, rige una alerta por vientos intensos del sector sudeste. Se estiman velocidades sostenidas de entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h. Por otro lado, en el norte del país, provincias como Misiones registrarán temperaturas cálidas con máximas de 31°C y un índice de radiación ultravioleta calificado como extremo.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

Para el martes 6 de enero, se espera un incremento de la inestabilidad en la franja central del país. En la Ciudad de Buenos Aires, la temperatura continuará en ascenso, con una mínima de 21°C y una máxima estimada en 33°C, bajo un cielo parcialmente nublado. En provincias como Mendoza y San Luis, el descenso térmico será leve, manteniendo condiciones ventosas provenientes del sector sudeste tras el paso de las tormentas.

Hacia el miércoles 7 de enero, el pronóstico indica la persistencia de nubosidad variable con temperaturas que oscilarán entre los 20°C y 34°C en la zona del AMBA. Para el jueves 8, se prevé el ingreso de un nuevo frente que podría generar tormentas aisladas y un posterior descenso de la temperatura máxima, situándola cerca de los 28°C, brindando un alivio temporal frente al calor intenso de la semana.