Este martes 18 de noviembre se espera un ascenso de la temperatura en la franja central del país, con jornadas de cielo despejado o algo nublado. Las marcas térmicas serán elevadas, cercanas a los 30°C en el Área Metropolitana de Buenos Aires y otras capitales. En el sur, se mantiene la alerta extrema por vientos intensos, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este 18 de noviembre

La Ciudad de Buenos Aires (CABA) y el Conurbano bonaerense tendrán una jornada mayormente soleada. La temperatura mínima rondará los 16°C y la máxima trepará hasta los 29°C, conformando un día caluroso. Los vientos soplarán del sector oeste, con ráfagas que podrían alcanzar los 42 km/h en la tarde, sin pronóstico de lluvias.

Clima martes 18 de noviembre

En la Provincia de Buenos Aires, se replicarán las condiciones de cielo despejado y ascenso térmico. Si bien no se prevén tormentas ni precipitaciones, se recomienda hidratarse debido a las altas temperaturas previstas. El índice UV será elevado durante las horas centrales del día, por lo que es esencial usar protección solar. En la zona de la costa y centro rige un alerta amarillo por viento.

Cómo estará el clima en el resto del país

En el norte, las temperaturas serán cálidas, aunque sin alertas significativas por el momento, rondando los 25°C a 28°C. El centro del país, incluyendo Córdoba y San Luis, experimentará un marcado ascenso de la temperatura con máximas que superarán los 30°C.

En Mendoza se espera que el termómetro alcance los 35°C con inestabilidad hacia la noche. La jornada será calurosa y con cielo algo nublado en general. Al sur de Mendoza y en gran parte de La Pampa también rige alerta amarilla por viento.

Alertas martes 18 de noviembre

En la Patagonia se mantiene una alerta extrema por vientos intensos, afectando a Santa Cruz, Chubut, Tierra del Fuego e Islas Malvinas. Las ráfagas podrían ser muy fuertes y causar riesgos.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

Para el miércoles 19 de noviembre, la temperatura en Capital Federal y el AMBA descenderá ligeramente, con una máxima de 26°C y cielo algo nublado. Hacia el jueves 20, el pronóstico indica la posibilidad de precipitaciones con un 90% de probabilidad en el centro del país y máximas que no superarían los 24°C.

Los días siguientes mostrarán una leve inestabilidad en la Provincia de Buenos Aires y el centro, con cielos variables y temperaturas en descenso, volviendo a subir hacia el fin de semana. La Patagonia continuará con condiciones ventosas, y es fundamental seguir las recomendaciones del SMN ante las alertas por fenómenos climáticos adversos.